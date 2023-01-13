”Yeni Malatyaspor’u Allah’ın izniyle kurtaracağız”

Yeni Malatyaspor Kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlayan teknik direktör Yılmaz Vural için imza töreni düzenlendi. Teknik anlamda takımı ileriye götürebilecek deneyimli bir teknik ekiple göreve geldiklerini belirten Vural, “4,5 ay İstanbul’a gitmeyeceğiz, burada konaklayacağız. Biz nasıl katkıda bulunacaksak bu işi Allah’ın izniyle kurtarırız. İnşallah yanılmayız” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Hasan Özer’in istifasının ardından Yeni Malatyaspor’da teknik direktörlük görevine getirilen Yılmaz Vural, kendisini sezon sonuna kadar sarı kırmızılı takımın hocası yapan sözleşmeyi kameralar karşısında imzaladı. Malatya’da bulunan bir otelde gerçekleştirilen imza törenine Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Yaman, kulüp yöneticileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

İmza töreni sarı kırmızılı kulüp başkanı Ahmet Yaman’ın konuşmasıyla başladı. Yaman, “İkinci yarıya başlarken giden Hasan hocamızın yerine Yılmaz hocamızı getirdik Malatya’mız güzel bir ivme ve hava yakaladı. İnşallah ikinci yarıya hocamızla başlayacağız. Bilet kampanyası olumlu karşılık buldu. Pazar günü oynayacağımız maça da herkesi davet ediyorum” dedi.

Yeni Malatyaspor’la anlaştığını haber alan yakın çevresinden çok sayıda telefon aldığını ifade eden konuşmasına başlayan Yılmaz Vural ise “Takımı bu durumdan kurtarırsak Malatya’ya borcumu ödemiş gibi olacağım. Sağ olsun başkanımızla anlaştık ve şimdi buradayız. Malatya’ya geldiğimde birçok telefon aldım. O bize başka bir sorumluluk yüklüyor. Bugün camiden çıkana kadar birçok kişiyle sohbet ettim” diye konuştu.

“GEÇMİŞTEN GELEN BİR YÜK VAR”

Türkiye’de kulüp başkanlarının kendilerinden sonra gelen yönetimlere borç yükünden başka çok önemli bir miras bırakmadığının altını çizen Yılmaz Vural, “Dışarıdan çok kolay görünüyor ama hiç öyle değil. Yönetimi tebrik ediyorum. Bu şartlarda Türkiye’de yöneticilik yapmak kolay değil çünkü kötü bir miras devralıyorsunuz. Onun altından kalkmak çok zor. Başkanımla konuştuğumuzda kendi dönemiyle ilgili ekonomik hiçbir problem yok. Her şey ödeniyor. Fakat geçmişten gelen bir yük var. Tabii ki oyuncu, geçmiş borcunun da ödenmesini istiyor. Doğal olarak da “Bu bizim borcumuz değil” diyemiyorsunuz. Böyle sıkıntılar yaşanıyor. Yerel yönetimin kulüp başkanına, yönetime destek olduğu dönemler çok olmuyor. Valimiz ve belediye başkanlarımız ile yönetim kurulu bir araya gelip elini taşın altına koydu” sözlerine yer verdi.

“EKONOMİK SORUNLARI ÇÖZÜN GERİSİ BENDE”

Antalya kampında takımla birlikte 12 gün kamp yaptıklarını aktaran Vural, “Başkanımdan ricam; teknik anlamda bir antrenör yetersizliğinden takım buraya geldiyse bundan hiç şüpheniz olmasın, biz bunu başarabilecek deneyime sahibiz. Diğer konuları da çözersek, bu çocuklar sahaya çıkarken kafaları yalnız futbol düşünecek hale gelirse bu işi başarırız. 12 günde Antalya’da gördüğüm çok yetenekli bir takım. Her türlü oyuncu tiplemesi var; çabuğundan tutunda deneyimlisine kadar. Takımımızın yaş ortalaması 23,8 yani Türkiye liglerinin en genç takımlarından bir tanesi. Buradan 2-3 oyuncunun çok ciddi rakamlarla başka takımlara transfer olacak kapasiteleri var” diye konuştu.

“OYNAYIN KERATALAR PARANIZDA ÖDENİYOR”

Teknik anlamda takımı ileriye götürebilecek deneyimli bir teknik ekiple göreve geldiklerini anlatan Vural, “Antalya kampına altyapıdan 9 kardeşimizi çağırdık, 35 kişiyle antrenman yaptık. İnşallah Yeni Malatyaspor’umuzu ligde tutarız. Tuttuktan sonrada başımıza bir transfer problemi çıkacak. Transferi açmak ciddi bir rakam. Pazarlık ile ödenebilecek bir boyuta gelirse, önümüzdeki sene transferi açmayı hedefliyoruz. Bana sorarsanız iyi ki transfer açılmadı. Çünkü antrenör diyecek ki “Bana oyuncu alın, şu olmaz, bu olmaz.” Oraya ciddi paralar ödenecek. Birde transferi açma işine para ödenecek. Biz dedik ki “İnşallah açılmasın.” Bu paraları elimizdeki oyunculara verelim, onların sorunlarını çözelim. En azından bu potansiyeli harekete geçirelim. O zaman diyelim ki “Oynayın keratalar paranızda ödeniyor.” Bu çok büyük bir avantaj getirir. İnşallah şu anda başkanımız bugüne kadar olan alacaklarla ilgili yerel yönetimlerinde katılmasıyla bir çalışma yaptılar. Sorun çözüldü. Biz istiyoruz ki transfer açılmaz ise bu takımın önümüzdeki sene konumuna bağlı, sözleşmesi bitenleri tutamazsak, oyuncu da alamayacağız. O zaman alttan oyuncu getiremezsek bu takım aşağıya gider. Yani ikinci denemesinde Malatya bir takımı daha kapatmış olur. Onu önlemek adına biz arkadaşlarımla bu kadar adamız, altyapıyla ilgili bir çalışma yapacağız. Bu çocukların A takıma çıktıklarında onları mağdur etmeyecek eğitimi almalarını sağlayacağız. Burada ekstra bir iş yapacağız. O çocuklarımızı da yukarıya kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Vural, yönetim, teknik heyet, oyuncuklar, taraftar ve medyaya önemli bir görev düştüğünü kaydederek, “Burada olmaktan çok mutluyum. Umarım hep beraber büyük samimiyetle biz bu işi biz kurtarırız. Sonuna kadar bu takım elinden gelen mücadeleyi verecek. Biz nasıl katkıda bulunacaksak bu işi Allah’ın izniyle kurtarırız. İnşallah yanılmayız. Malatya’da da bir hareketlenme var. Sivil toplum örgütleri karşılıksız bilet alıyorlar. Her şey yapılmaya gayet ediliyor. 4,5 ay İstanbul’a gitmeyeceğiz, burada konaklayacağız” diye konuştu.

“REAL MADRİD ÇAĞIRSA KİMSE BENİ BİR YERE GÖTÜREMEZ”

Yeni Malatyaspor’un gelişime çok açık olduğunu belirten Vural, ““Tek problem, bildiğiniz malum problemler. Onlarda çözüldü, artık iş bize kaldı. Gördüğüm 4-5 kazanabileceği maç beraber bitmiş, son dakikada gol yemişler. Bir potansiyel var. İnşallah şansızlıklar aleyhimize olmaz. Uygulama noktasında rakibi, yenebilecek kadar bir uygulama yapar; ona özel koşar, taktik yorumunu getirir, oyun bilgisi ve psikolojisini ona özel geliştirebilir. Bu ekipte bunu çözebilecek bir deneyime sahip. Real Madrid çağırsa kimse beni sezon sonuna kadar beni kimse bir yere götüremez. 37 senedir Türkiye’de ne yaptığımı, ne olduğumu herkes biliyor. O yüzden merak etmeyin sonuna kadar buradayız. İnşallah sonucu alırız” cevabını verdi.