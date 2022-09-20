Yeni Malatyaspor’dan hakem kararlarına tepki!

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ramazan Yeşilova hakem kararlarına tepki gösterdi. Yeşilova, “Rakibe çalınan fauller bize çalınmıyor. Altay maçında uzatmalarda sen bizim kornerimizi neden vermezsin? Ogün’ün ceza sahası içinde düşürüldüğü pozisyonda penaltı nasıl verilir birileri bize anlatsın. Peki VAR ne işe yarar? Malatya’da VAR ne zaman çağıracak hakemi?” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto 1. Lig’de 6 haftada 3 puan toplayarak 18. sırada yer alan Yeni Malatyaspor’da hakem kararlarına tepki geldi. Son olarak Altay maçının hakemi Oğuzhan Çakır’ın uzatma dakikalarında sarı kırmızıların korner atışını beklemeden bitiş düdüğünü çalması Malatya ekibinde bardağı taşıran son damla oldu. Kulüp basın sözcüsü Ramazan Yeşilova yaptığı açıklamada haftalardır hakemler tarafından haksızlığa uğratıldıklarını söyledi.

Yeşilova, “Herkes biliyor ki Yeni Malatyaspor Kulübü zor şartlar altında bu ligde mücadele ediyor. Bütün başarısız sonuçların ardından da değişik mazeretler üretmek gibi bir durumda söz konusu değil. Galibiyetler serisi nasıl başlatabiliriz bunun yollarını arıyoruz. Haftalardır hakemler tarafından kıyım kıyım kıyılıyoruz. Biraz sesimizi yükselttiğimizde ise cezalar öne çıkıyor. Sesimizi yükseltmediğimizde sanki bu takımın hiç sahibi yokmuş gibi algılanıyor. Bizim canımız hakemler tarafından çok yakılıyor. Bu saatten sonra herkes bilsin sesimiz çok daha gür çıkacak” sözleriyle artık cezaları düşünecek durumda olmadıklarını belirtti.

“UFAK UFAK KIYILIYORUZ”

Bu saatten sonra TFF’den gelecek cezalara aldırış etmeyeceklerini kaydeden Yeşilova, “Yönetime mi, yoksa kulübe mi ceza geliyor bu saatten sonra bunu düşünecek değiliz. Herkes artık saha içinde adalet işlesin istiyor. Artık bıraksınlar takımımız sahada mücadele etsin. Biz bir taraftan da hakemlerle mücadele içine gireceksek, öyle bir gücümüz zaten yok. Ama haftalardır verilmeyen penaltılarımız var. Sahanın içerisinde adaletli olmayan hakem duruşu var. Biz en çok bu durum üzerinde mağdur edildiğimizi düşünüyoruz. Öteki türlü biz kendi içerimizde yaşadığımız mağduriyetleri bir şekilde çözeriz. Neticede güllük gülistanlık bir kulübün içerisinde olmadığımızı herkes biliyor. Bizim kesinlikle adaletsiz yönetilen maçlara tahammülümüz kalmamıştır. Bizler yönetici ve hoca sıfatıyla yaptığımız açıklamalarla ceza alabiliyorsak adaletsiz şekilde maç yöneten hakem gruplarına da gerekli cezaların verilmesini istiyoruz. Bizim kesinlikle adaletli maç yöneten hakemlere yüklenmek gibi derdimiz yok. Eğer puan kaybedeceksek de bunun kendi başarısızlıklarımızla kaybetmek istiyoruz. Haftalardır çok ufak ufak kıyılıyoruz. Rakibe çalınan fauller bize çalınmıyor. Altay maçında uzatmalarda sen bizim kornerimizi neden vermezsin? Gol olur ya da olmaz. Ogün’ün ceza sahası içinde düşürüldüğü pozisyonda penaltı nasıl verilir birileri bize anlatsın. Peki VAR ne işe yarar? Malatya’da VAR ne zaman çağıracak hakemi? Bütün Malatya maçların durum maalesef böyle” diye konuştu.

Öte yandan Yeni Malatyaspor’da Altay maçı sonrası teknik heyet ve futbolculara 4 günlük izin verilirken, Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da Sakaryaspor ile oynanacak maçın hazırlıkları bugün başlayacak.