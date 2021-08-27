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Yeni Malatyaspor’dan Aşı Hatırlatması

Süper Lig’in 3.haftasında yarın sahasında Gaziantep FK’yı konuk edecek olan Yeni Malatyaspor Kulübü’nden stadyuma giriş yapacak olan taraftarlar için hatırlatma geldi.

yeni malatyaspor’dan aşı hatırlatması
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Türkiye Futbol Federasyonu ile Sağlık Bakanlığı tarafından ortaklaşa alınan kararla bu sezon oynanacak karşılaşmalarda aşı olmayan seyircilerin statlara alınmaması kararlaştırılmıştı. TFF’nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, seyircilerin statlara HES-Passolig entegrasyonu ile Passolig üzerinden alınan biletlerle girebileceği belirtilmişti.

Federasyonun vermiş olduğu kararın ardından Süper Lig’in ilk haftasından itibaren stadyumlara girişlerde artık aşı zorunluluğu getirilirken, Yeni Malatyaspor Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanacak karşılaşmayı tribünlerden takip edecek olan seyirciler için hatırlatmada bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada; “Takımımızın maçlarını stadyumumuzda izlemek isteyen taraftarlarımız; Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan iki doz aşılarını tamamlamış olması gerekir. (18 yaş üzeri aşılı olmayan kişiler, geçerli PCR testi olsa bile stada alınmayacaktır.)Covid 19 hastalığını geçirmiş olup Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan bir doz aşı olmak şartıyla stadımızdaki coşkuya ortak olabilecekler. Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen aşı takvimini tamamlamış kişiler, son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren 180 gün süre ile; Covid-19 geçirmiş kişiler ise, izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile stadyuma girebilecektir. (0-12 yaş altındaki çocuklar stadyumlara giremeyecektir.)” ifadelerine yer verildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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