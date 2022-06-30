Yeni Malatyaspor’daki krizler aşılamıyor!

Yönetim belirsizliği yaşayan Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig’de mücadele edeceği 2022-2023 sezonunun hazırlıklarına bugün başlayacak. Kadrosunun tamamına yakını dağılan ve CAS’taki futbolcu alacakları yüzünden transfer yapması mümkün olmayan sarı kırmızılı kulübün çalışmalara nasıl başlayacağı merak ediliyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Süper Lig’deki beşinci sezonunda küme düşen sarı kırmızılı kulübü, 5 yıl aranın ardından mücadele edeceği TFF 1. Lig’de oldukça zor günler bekliyor. Ligin başlamasına 45 günlük süre kala hala belirsizliğin hakim olduğu Malatya ekibinde yeni sezon hazırlıkları eğer yeteri sayıda futbolcu bir araya gelirse bugün başlayacak. Nurettin Soykan Tesisleri’nde teknik direktör Cihat Arslan gözetiminde gerçekleşmesi beklenen çalışmalarda kiralıktan dönecek olan ve altyapıdan çağrılan oyuncuların katılması bekleniyor. Sarı kırmızılı kulüple sözleşmeleri süren Ersan Yaşa, Hagi Osman, Nuri Fatih Aydın, Atakan Müjde, Stevie Mallan, Jospin Nshimirimana, Eric Ndizeye, Philip Awuku, Oytun Özdoğan, Abdulsamed Damlu, Berat Yaman, Benjamin Tetteh ve Mustafa Eskihallaç’ın ise çalışmalara katılıp katılmayacakları bugün belli olacak.

AVERAJ TAKIMI OLMA ENDİŞESİ HAKİM!

Yeni Malatyaspor ile bir sezon daha sözleşmesi bulunan teknik direktör Cihat Arslan’ın takımda kalıp kalmayacağı da henüz netlik kazanmadı. Kulüp müdürü dışında muhatap alacak hiçbir yöneticinin bulunmadığı ortamda mukavelesi olduğu için çalışmalara devam edeceği düşünülen Cihat Arslan, Malatya’da şartları yeniden gözden geçirdikten sonra kararını verecek. Her an transfer yasağının gelme riskiyle karşı karşıya olan sarı kırmızı kulübün mevcut kadroyla sezonun sonunu getirmesi mümkün görünmüyor. Takviye yapamaması halinde güçlü rakiplerine direnmesi mümkün olmayan Yeni Malatyaspor’un TFF 1. Lig’de averaj takımı olmasından endişe duyuluyor.

KAMUOYUNDA SESSİZ ÇIĞLIK ARTIYOR!

Öte yandan Malatya kamuoyu tarafından defalarca kez şeffaflık konusunda uyarılmasına rağmen, 8 yıllık görev süresi içinde kimseye hesap vermeyen Adil Gevrek yönetimine ise tepki artıyor. Tüzük gereği mali bütçenin yüzde 10’nunu aşan borçtan yönetim sorumlu tutulurken, bugüne kadar Adil Gevrek yönetimine hakkında hiçbir adli ve idari soruşturma açılmaması vicdanları yaralıyor. Son 3 yılda yüzü bir türlü gülmeyen Malatya futbol kamuoyu bir an önce Adil Gevrek’ten hesap sorulmasını istiyor. Malatyalılar, borçsuz devir aldığı kulübü Süper Lig’e çıkardıktan sonra futbolcu satışlarından, sponsorluk ve federasyondan gelen paralara rağmen sarı kırmızılı kulübü nasıl 400 milyon TL zarara soktuğunu merak ediyor. Kamuoyu geçmiş yıllara ait hesapların araştırılmasını isterken kulübün biran önce kayyuma devrolmasını istiyor.