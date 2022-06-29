Yeni Malatyaspor’da yeni başkan görevi bıraktı

Yeni Malatyaspor’un sosyal medyada yaptığı açıklamada,

“26 Haziran 2022 Pazar günü saat 10.00’da Battalgazi Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirilen Yeni Malatyaspor Kulübü seçimli genel kurulunda şahsımı gıyabımda başkan olarak seçen Yeni Malatyaspor kulüp delegelerine teşekkür ederim. Malumunuz olduğu üzere genel kurulda tek başkan adayının adaylıktan çekilmesi Yeni Malatyaspor Kulübünü kayyuma bırakacaktı. Bu durum ise hali hazırdaki futbolcularımız ve Türk futbol kamuoyu nezdinde ciddi bir belirsizliğe prestij kaybına neden olacaktı. Bu durumun önüne geçebilmek ve kulübümüzün geleceği için daha sağlıklı bir karar verilmesine zaman kazandırmak için hızlı bir şekilde yaptığımız istişareler sonucu önemli göreve talip oldum. Şahsım olarak Yeni Malatyaspor’a başkanlık yapmak benim için şereftir. Şehrimizin kıymetli valisi ile yaptığımız görüşmelerde yeniden bir genel kurul kararı alınmasının Yeni Malatyaspor Kulübü için daha faydalı olacağına kanaat getirdik. Şahsım olarak Yeni Malatyaspor’a geçmişte yapmış olduğum hizmetlerin devamlılığını da yapmaya her daim hazırım. Bu bağlamda Yeni Malatyaspor’umuzun geleceği için oluşturulacak yeni yönetim kuruluna şimdiden başarılar dilerim. Kulübümüz yönetim kurulu Aziz Ayboğa başkanlığında toplanarak 10 Temmuz Pazar günü saat 10.00’da Nurettin Soykan tesislerinde olağan seçimli Genel Kurul Toplantısı yapma kararı almıştır. Çoğunluk sağlanamaması halinde 17 Temmuz Pazar saat 10.00’da Battalgazi Konferans salonunda yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.” ifadelerine yer verildi.