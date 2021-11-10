Yeni Malatyaspor’da transfer hamlesi!

Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Yeni Malatyaspor’un Romanya ligi ekiplerinden Dinamo Bukarest’te forma giyinen Deian Sorescu ile ilgilendiğini iddia edildi. Rumen teknik adam Marius Sumudica’nın talebi üzerine Ocak ayındaki transfer sezonu öncesinde harekete geçen yönetimin 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu izlemeye aldığı ifade edildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Süper Lig’deki 5 maçlık mağlubiyet serisinin ardından teknik direktör İrfan Buz’la yolların ayrılmasıyla göreve getirilen Rumen teknik adam Marius Sumudica ülkesinde yayın yapan bir haber sitesine açıklamalarda bulundu. Digi Sport Football Club’a konuşan Sumudica, devre arası transfer döneminde Rumen oyunculardan oluşan bir transfer listesi düşündüğünü söyledi.

Yeni Malatyaspor’un Romanya ligi ekiplerinden Dinamo Bukarest’te forma giyinen Deian Sorescu ile ilgilendiği yönünde çıkan haberleri değerlendirmesi istenen Sumudica, “Transferler hakkında henüz yönetimle tam olarak konuşmadık. Atacağımız adımlar kışa kadar neler olacağına bağlı. Futbol için için uzun vadeli planlar yapamam. Ancak iki maç kazanmayı başardım, son ikisini maalesef kaybettim. Aldığımız 6 puan küçük ama değerli. Kalan maçlarda biraz daha puan kazanmamız gerekecek. Ondan sonra transferleri net olarak konuşacağız” ifadelerini kullandı.

Yönetimin transfer yapma konusunda istekli davrandığını sözlerine ekleyen Marius Sumudica, “Ancak Futbolcu isimleriyle ilgili olarak henüz benden bir soru sormadılar. Kesinlikle Rumen oyuncuları da izliyorum” diyerek devre arası transfer sezonu için Rumen oyunculara yeşil ışık yaktı.

Yeni Malatyaspor’un ilgilendiği iddia edilen 24 yaşındaki Dejan Sorescu Romanya ligi ekiplerinden Dinamo Bukarest forması giyiyor. Kulübüyle Haziran 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rumen oyuncu daha önce Romanya ekibi ACS Poli Timisoara takımında da forma giydi. Güncel piyasa değeri 1,8 milyon Euro olarak gösterilen Dejan Sorescu Romanya milli takımı forması da giyiyor.

SAĞ BEK ARAYIŞLARI BAŞLADI

Öte yandan Başakşehir maçının ardından lige verilen milli arada 3 günlük izne ayrılan sarı kırmızılı ekipte gözler 20 Kasım Cumartesi günü Giresunspor ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla ateş hattına gerileyen Malatya ekibinde oyuncuların formsuzluğu göze çarparken teknik heyet 10 gün sürecek olan milli arayı fırsata çevirmek istiyor. Marius Sumudica yönetiminde ilk iki maçında 6 puan topladıktan sonra 2’de sıfır çeken Yeni Malatyaspor’da kadrodaki oyuncuların yetersizliği Başakşehir karşılaşmasında bir kez daha ortaya çıkarken sarı kırmızılı yönetim devre arası transfer çalışmaları için ise kolları erkenden sıvadı. Teknik heyetin talebi üzerine eksik görülen mevkiler için futbolcu arayışlarına başlayan yönetimin, kaliteli sağ bek başta olmak üzere merkez orta saha ve hücum hattına takviye yapmak istediği öğrenildi.