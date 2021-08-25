yeni malatyaspor’da tavize yer yok!

Süper Lig’in 2.haftasında Göztepe karşısında Benjamin Tetteh’in golüyle sezonun ilk galibiyetiyle tanışan Yeni Malatyaspor’da yüzler gülmeye başladı. İzmir ekibiyle oynanan maçın ardından teknik heyet ve futbolculara verilen bir günlük iznin ardından Salı akşamı Nurettin Soykan Tesisleri’nde toplanan Malatya ekibinde Gaziantep maçının hazırlıkları neşeli bir ortamda start aldı. Göztepe karşısında forma giyen oyuncuların düz koşu ve yenilenme çalışması yaptığı antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürerken oyuncuların keyifli oldukları gözlemlendi. Futbolcular antrenmanda birbirleriyle şakalaşırken, oyuncuların istekli ve hırslı oluşu teknik heyetin de yüzünü de güldürüyor. Cumartesi akşamı zorlu bir 90 dakikaya çıkacak olan kaplanlarda kaleci Ertaç Özbir dışında sakat oyuncu bulunmazken bu durum İrfan Buz’un da elini güçlendiriyor.

Göztepe maçının sonlarına doğru sakatlanarak yerini Abdulsamed Damlu’ya bırakan Ertaç Özbir’in kontrollerinin sürdüğü öğrenilirken, tecrübeli eldivenin ilk gün yapılan antrenmanda yer almaması dikkat çekti. Konuyla ilgili henüz kulüpten bir açıklama gelmezken Ertaç’ın Gaziantep maçında oynama ihtimalinin zayıf olduğu konuşuluyor. Sarı kırmızılılar bugün yapacağı antrenmanla Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.

GAZİANTEP İLE 12. RANDEVU

Yeni Malatyaspor daha önce Gaziantep FK ile 11 kez karşı karşıya geldiği maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik alırken 2 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Süper Lig’de ilk kez 2019-20 sezonunda karşılaşan iki takımın mücadelesi 1-1’lik eşitlikle sona ererken, ikinci maçta Yeni Malatyaspor rakibine 1-0 mağlup oldu. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Gaziantep’te oynanan karşılaşmada rakibiyle 2-2 berabere kalan sarı kırmızılılar ikinci yarıda Malatya’da oynanan maçta da aynı skorla sahadan ayrıldı. Yeni Malatyaspor sezon başında Gaziantep ekibiyle hazırlık maçı oynamış ve rakibini 5-1 yenmişti. ÖMER ALİ DELİBAŞ