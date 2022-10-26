Yeni Malatyaspor’da son vuruş sendromu!

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hasan Özer, Altınordu karşısında kazanarak Göztepe mağlubiyetini telafi edeceklerini söyledi. Sarı kırmızılı takımın her geçen hafta daha iyiye giderek gelişim gösterdiğini belirten Özer, final pasları ve final vuruşlarını daha iyi yapmaları halinde galibiyet sayısını artırmanın mümkün olduğunu söyledi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Sarı kırmızılılar, Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında 28 Ekim Pazar günü saat 20.00’de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda Altınordu ile karşı karşıya gelecek. İzmir ekibiyle oynayacağı maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri’nde sürdüren Doğu Anadolu ekibinde sakat olan oyuncu sayısının yüksek oluşu teknik heyeti düşündürüyor. Ligdeki son 3 maçta sakatlığı yüzünden forma giyemeyen Gondfred Donsah’ın Altınordu maçında da oynamasının mümkün olmadığı bildirilirken, Nuri Fatih Aydın, Atakan Müjde, Yakup Alkan ve Taha Gür’ün sakatlıklarının devam ettiği öğrenildi. Cuma akşamı oynanacak karşılaşmanın son çalışmasını bugün yapacağı çalışmayla tamamlayacak olan sarı kırmızılılar akşam saatlerinde tarifeli uçuşla İzmir’e hareket edecek.

Cihat Arslan’ın ardından sarı kırmızılı kulüpte göreve gelen ve çıktığı 4 resmi maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan teknik direktör Hasan Özer, oyuncularının Göztepe maçında sergilediği performanstan memnun olduğunu kaydetti. Özer, hem savunma hem hücum anlamında iyi şeyler yaptıklarını ifade ederek, “Yediğimiz talihsiz bir golle, özellikle ilk yarının son 10 saniyesinde yediğimiz o gol gerçekten bizi çok üzdü. Oynamış olduğumuz oyunun hakkı bu değildi. Kesinlikle kabul etmiyoruz ama ne yazık ki futbolda bunlar var. İşte penaltıyı kaçırdık. Golleri kaçırdık. Topa sahip olan takım bizdik. Kanatları kullanan, merkezi kullanan hücumda savunma anlamında da çok iyi işler yaptık. Önde iyi presler yaptık. Zaman zaman birkaç defa kontra ataklar verdik, gayet doğal olarak. Çünkü öne çıkmaya ihtiyacımı olduğu zamanlarda özellikle ilk devre rakibe kontra atak izni verdik. Ama ikinci yarıda hiç kontra atak izni vermedik. Kapalı savunmalara karşı, Erzurumspor maçında da 1-0 mağlup duruma düştük. Ama kapanan Erzurum’a karşı pozisyon bulamamıştık. Ama bu maçta öyle değildi” diye konuştu.

“FİNAL PASLARI VE FİNAL VURUŞLARINI İYİ YAPMALIYIZ”

Takımın gelişimini görmekten dolayı sevinçli olduğunu kaydeden Özer, “Her şey sonuca bakıyor. O yüzden sonuçta almamız gerekiyor. Göztepe maçını kazansaydık gerçekten bu takım çok daha iyi yerlerde olacaktı. Kaybettiğimiz çok şey var. Ama bunu telafi edecek önümüzde bir Altınordu maçı var. Altınordu maçında bu oyunumuzun daha da gelişmesini sağlayıp özellikle Bandırma deplasmanında oynadığımız oyunun üzerine biraz koyup oradan da iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz. Oyuncularımıza güveniyorum. İnşallah bunu başarırız. Bu takımdaki gelişimi bende herkes de görüyor. Erzurum maçına 3 gün kala gelmiştik. Hatalarımız yok mu? Tabi var. Takım halinde hem hücum hem de savunma yapabilmek bu müthiş bir gelişim. Tabi bunun hala üzerine koymak zorundayız. Neyin üzerine koymalıyız? Final pasları ve final vuruşlarının. Bu oyuncuların bu kalitesini geliştirdiğimiz zaman çok daha keyifli bir Yeni Malatyaspor izlettiririz diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.