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Yeni Malatyaspor’da Sadık Çiftpınar şoku

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’da antrenmanda sakatlanan savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar’ın Kasımpaşa maçında forma giyemeyeceği bildirildi. Sağ üst arka adalesinde zorlanma tespit edilen Çiftpınar’ın 7 ila 10 gün sahalardan uzak kalacağı ön görülüyor.

yeni malatyaspor’da sadık çiftpınar şoku
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Yeni Malatyaspor’da Sadık Çiftpınar şoku

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’da antrenmanda sakatlanan savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar’ın Kasımpaşa maçında forma giyemeyeceği bildirildi. Sağ üst arka adalesinde zorlanma tespit edilen Çiftpınar’ın 7 ila 10 gün sahalardan uzak kalacağı ön görülüyor.

FERDİ DURDU

Yeni Malatyaspor’da kart cezası nedeniyle Altay karşılaşmasında kadroda yer alamayan defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, Kasımpaşa maçı hazırlıkları esnasında antrenmanda sakatlandı. Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek olan Çiftpınar, yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacak.

Sarı siyahlı kulübün doktoru Cahit Günaydın, antrenmanda sakatlanan Sadık Çiftpınar’ın durumuna ilişkin “Antrenmanda sakatlanan Sadık Çiftpınar’ın yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sağ üst arka adalesinde zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun 7-10 gün sahalardan uzak kalması öngörülmektedir” bilgisini verdi.

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