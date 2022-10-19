Yeni Malatyaspor’da moraller üst seviyede!

Spor Toto 1. Lig’deki ilk galibiyetini Bandırmaspor’u 2-0 yenerek alan Yeni Malatyaspor’da yüzler gülüyor. Sezon başından buyana olumsuz havanın hakim olduğu sarı kırmızılı kulüpte takım üzerindeki ölü toprağı dağılırken gözler hafta sonu oynanacak Göztepe maçına çevrildi. Kulüp basın sözcüsü Ramazan Yeşilova, “Taraftarımızın desteğiyle Göztepe maçını kazanıp çıkış başlatmak istiyoruz” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Ramazan Yeşilova, Bandırmaspor galibiyetinin tam zamanında geldiğini, kazanılan 3 puanın takım üzerindeki ölü toprağını dağıttığını söyledi. Yeşilova, “Takımın üzerindeki ölü toprağı artık kalktı. Tabi Bandırmaspor karşısında alınan 3 puanın anlam kazanabilmesi için evimizde oynayacağımız Göztepe maçından da puanla ayrılmamız gerekiyor. Onun öncesinde kupada Perşembe günü Ağrı ekibini sahamızda konuk edeceğiz. Bizim öncelikli hedefimiz lig ama o maçta da genç kardeşlerimiz mutlaka sahaya kazanmak için çıkacaklar” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 10. haftasında sarı kırmızılı takımın oynayacağı Göztepe maçını kazanmak için sahada olacağını kaydeden Yeşilova, İzmir ekibi Göztepe’nin de ligde bu sezon istediği sonuçları alamadığını vurgu yaptı. Ramazan Yeşilova, “Takımımızda moraller şu an da üst seviyelerde bu moralle Göztepe’yi burada yenmek istiyoruz. Eğer istediğimiz sonucu sahada alabilirsek bu takımın önünün çok daha açık olacağını herkes görecek. Hasan hocanın gelmesiyle aldığımız galibiyetin ardından idmanlarda ve takım içerisinde moraller yüzde 100 arttı. Futbolcularımız daha keyifli ve istekliler. Bu galibiyet birçok şeyi değiştirecek. Şu an da bu ligi göğüsleyebiliyoruz. Kupada ilerlemek isteriz ancak buradaki hedef bizim gerçek hedefimiz değil. İnşallah pazar günü taraftarımızın desteğiyle Göztepe maçını kazanıp çıkış başlatmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

DONSAH GÖZTEPE MAÇINA YETİŞECEK

Sakatlığı yüzünden ligde oynanan iki karşılaşmada takımının yanında olamayan orta saha oyuncusu Godfred Donsah’la ilgili de konuşan Ramazan Yeşilova, “Donsah’ın tedavisinde artık sona gelindi. Bu oyuncumuz iyileşme evresine girdi. Aslında Donsah’ın sezon başından buyana idman eksiği vardı. Sağlık ekibimiz gözetiminde şu an bireysel olarak antrenmanlarını sürdürüyor. Göztepe maçına kadar sağlık ekinin kontrolü altında çalışmalarına devam edecek. Eğer oynamasında sakınca görülmezse muhtemelen 18 kişilik kadroda yer alabilir. Hasan hocamız uygun görürse kendisine şans verecektir” diye konuştu.