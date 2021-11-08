Yeni Malatyaspor’da Kriz Kapıda!

Süper Lig’in 12.haftasında Başakşehir’e 3-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor’da teknik heyet ve futbolculara 3 günlük izin verildi. Lige verilen iki haftalık milli maç arasını Malatya’da geçirecek olan sarı kırmızılılar Giresunspor maçı hazırlıklarına Çarşamba günü başlayacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Başakşehir’e 3-1 kaybedilen maçın ardından izne ayrılan Yeni Malatyaspor’da, Süper Lig’in 13.haftasında deplasmanda Giresunspor ile oynanacak müsabakanın hazırlıkları 10 Kasım Çarşamba günü başlayacak. Ülkelerinin milli takım kampında bulunan futbolcular ve tedavisine başlanan Benjamin Tetteh’in dışında bütün oyuncuların Çarşamba günü Nurettin Soykan Tesisleri’nde toplanması bekleniyor.

PARA YOK KAMP MALATYA’DA!

Ligdeki Kasımpaşa ve Başakşehir maçlarında aldığı kötü sonuçlarla tehlikeli bölgeye gerileyen sarı kırmızılı takımda kötü gidişat yüzünden yönetimin özellikle teknik heyet ve futbolcuları milli arada Antalya’ya götürmek yerine Malatya’da kamp yaptırmak istediği belirtiliyor. Sezona teknik direktör İrfan Buz’la yola devam kararı alan, Buz’un kadro mühendisliğine büyük umutlar bağlayan başkan Adil Gevrek ve yönetiminin takımı gençleştirme projesinin tutmaması üzerine alınan kötü sonuçlar kulüp içerisinde başta Gevrek olmak üzere herkesi tedirgin etmeye başladı. Ligin 8.haftasında Hatayspor ile oynanan ve konuk ekibin 2-0 kazandığı karşılaşmanın bardağı taşırmasıyla stadyumda istifa seslerinin yankılanmasının ardından kendisine yönelen tepkileri hoca değişikliğine giderek bir nebze olsa bastıran Gevrek’in bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Sportif başarısızlığın yanında kulübün maç kazanamamasından kaynaklı gelirlerinde düşüş yaşayacağı ele alındığında ekonomik anlamda da işlerin kötüye gideceği ve yönetimin ilerleyen aylarda bu yükün altından kalkamayacağı konuşuluyor. İki sezondur takımlarının küme düşme mücadelesi vermesinden dolayı ciddi manada rahatsızlık duyan Malatyalılar tarafından ‘istenmeyen adam’ konumuna düşen başkan Adil Gevrek ve yönetiminin sessizliğe gömülmesi ise taraftarları çılgına döndürüyor. Sarı kırmızılı formaya gönül verenlerle şimdiye kadar barışık olmayan bir profil çizen Gevrek’in bu yıl işinin çok zor olduğunu düşünen taraftarlar, şehrin ileri gelenlerinin de gidişata dur dememesini bir türlü içlerine sindiremiyor.