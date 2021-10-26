Yeni Malatyaspor’da Keyifler Yerine Geldi

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 11.haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Son iki maçını kayıpsız geçerek rakip ağları 4 kez havalandıran ve kalesinde 1 gol gören sarı kırmızılı ekipte keyifler yerine gelirken gözler bu hafta deplasmanda oynanacak Kasımpaşa maçına çevrildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Ligin 9.haftasında Adana Demirspor’u 2-0 yenerek şeytanın bacağını kırmayı başaran Yeni Malatyaspor 10.haftada sahasında konuk ettiği Altay’ı 2-1’lik skorla geçerek moral üstüne moral buldu. Son iki sezonda yaşadığı küme düşme korkusunu yaşamamak için sezon başında gereken önlemlerin yönetim tarafından alınmadığı yorumlarının her fırsatta dillendirildiği Malatya futbol kamuoyunda 5 maç üst üste kaybedilmesi tedirginliğe neden olmuştu. Olumsuz bir havanın yaşadığı Doğu Anadolu ekibinde hoca değişikliğiyle beraber yakalanan yukarı yönlü gidişat bir yandan kara bulutları dağıtırken bir yandan da camianın haftalardır kaçan keyfini de yerine getirdi.

“SAVAŞIN KAZANIN”

Ligin alt sıralarından kurtulmak için devre arasına kadar toplayabileceği maksimum puanları toplamayı hedefleyen Yeni Malatyaspor, 30 Ekim Cumartesi günü saat 13.30’da deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı müsabakadan da puan ya da puanlarla dönmek istiyor. Altay maçı sonrasında teknik heyet ve futbolculara verilen iki günlük iznin ardından İstanbul ekibiyle oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına Pazartesi günü başlayan sarı kırmızılıların çalışmaları neşeli bir atmosferde yapılıyor. Sumudica ve yardımcıları nezaretinde hazırlanan futbolcuların hırslı oldukları gözlenirken Rumen hocanın çalışmalarda futbolcularına sık sık talimatlar yağdırdığı öğrenildi. Kasımpaşa karşısında nasıl oynamaları konusunda futbolcularına özel taktik veren Sumudica’nın “Savaşın kazanın” dediği bildirildi.