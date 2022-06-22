Yeni Malatyaspor’da işler içinden çıkılmaz hal aldı!

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Hafta sonu yeni başkanını seçmeye hazırlanan Yeni Malatyaspor’da son yapılan mali genel kurulun hukuka, yönetmeliklere ve tüzüğe aykırı yapıldığı gerekçesiyle Malatya Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yapılan müracaatla ilgili sürecin devam ettiği öğrenildi. Kulüp içerisindeki usulsüzlüklerin araştırılması ve mali genel kurulun iptali için Divan Kurulu üyesi Mikail Pelit, Adil Gevrek yönetimini geçtiğimiz günlerde mahkemeye vermişti. Mali genel kurul yapılmadan bir hafta önce mali tablonun gerek divan kuruluna gerekse tüm üyelerin görüşlerine açıklamamasını gerekçe gösteren Pelit, bu durumun kongrenin iptalini gerektiren bir davranış olduğunu belirterek, 4 Haziran’da yapılan mali genel kurulda üye olmadıkları anlaşılan kişilerin kabul oyu kullandıklarının fotoğraflarla tespit edildiğini söyledi.

Gevrek yönetimi hakkında mahkeme sürecinin başlamış olması ise 26 Haziran’da yapılacak Seçimli Genel Kurul’un iptal edilmesini gerektirmiyor. Ancak genel kurul yapıldıktan sonra mahkeme Pelit’in başvurusunu kabul ederse hem mali genel kurul hem de olağan seçimli genel kurul iptal edilecek.

FIFA’DA 13 DOSYA VAR

8 yıldır Yeni Malatyaspor’u yöneten Adil Gevrek’e karşı güvensizlik duyan kamuoyunda birçok iddia var. Son birkaç sezon öncesine kadar futbolcu satışları, reklam ve yayıncı kuruluş gelirlerinden kasasına ciddi paralar giren Yeni Malatyaspor’un borcunun geçen yıl 70 milyon TL’yken, bu yıl 400 milyon TL’ye ulaşması birçok soruyu beraberinde getiriyor. Kasaya giren milyonlarca liraya rağmen futbolcu alacaklarını zamanında ödemeyen Adil Gevrek yüzünden birçok futbolcu sarı kırmızılı kulübü FIFA’ya şikayet etti. CAS’taki 13 dosyadan olumsuz sonuç çıkması halinde Yeni Malatyaspor’un borcunun 450 milyon TL’yi aşacağı iddia ediliyor.

NEDEN HİÇBİR SORUŞTURMA AÇILMADI?

Malatya kamuoyu tarafından defalarca kez şeffaflık konusunda uyarılmasına rağmen, 3 ayda bir toplanan divan heyetiyle mali tablonun paylaşılması gereken Adil Gevrek bu süreçte kimseye hesap vermedi. Şehrin siyasileri de yaşananlara duyarsız kalınca Yeni Malatyaspor’u sahipsiz bulan Adil Gevrek, kulübü tek başına istediği şekilde yönetti. Tüzük gereği mali bütçenin yüzde 10’nunu aşan kulüp borcundan yönetim sorumlu tutulurken, bugüne kadar Adil Gevrek yönetimi hakkında hiçbir adli ve idari soruşturma ise açılmadı.

GÖZLER GÜRKAN’DA

Yeni Malatyaspor’un bugüne kadar en büyük maddi ve manevi destekçisi konumunda bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan’ın mahkeme sürecini aylar öncesinden neden başlatmadığı ise tartışılıyor. Çünkü Efsane Malatyaspor’un 11 milyon borçla 2006 yılında Süper Lig’den küme düşmesi sonrası, borçsuz ve başarılı bir kulüp oluşturulma projesi kapsamında kurulan Yeni Malatyaspor’a bugüne kadar belediye bütçesinden milyonlarca lira yardım aktarıldı. Sahipsizlikten kaderine terk edilen sarı kırmızılı kulübün akıbetinin Efsane ile aynı olmasından ise endişe ediliyor.

Ayrıca bugüne kadar her genel kurul toplantılarında Yeni Malatyaspor’a sahip çıkmamakla eleştirdiği siyasileri tehdit ederek zor durumda bırakan Adil Gevrek’e hiçbir milletvekili cevap vermedi. Meydanı boş bulan Gevrek yüzünden Malatyalı birçok iş adamı sarı kırmızılı kulübe yanaşmak istemiyor.

İşleri içinden çıkılmaz noktaya getirdikten sonra, ‘ben bu kulübün başında uzunca yıllar yönetici olarak kalırım’ düşüncesiyle kimsenin kulübün yakınından geçmesine dahi fırsat vermeyen Adil Gevrek, 26 Haziran’da yapılacak seçimde yeniden aday olmaya hazırlanıyor.