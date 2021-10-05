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Yeni Malatyaspor’da Hoca Pazar Gününe Kadar Netleşecek!

Lig’de üst üste 5 kez mağlup olan ve teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor’da yönetim, teknik direktör arayışını sürdürüyor.

yeni malatyaspor’da hoca pazar gününe kadar netleşecek!
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Lige mili maçlar nedeniyle verilen ara kapsamında futbolculara 3 gün izin veren sarı siyahlılar, sonrasında Perşembe Malatya’da toplanarak, hazırlıklar başlayacak. Milli arayı iyi değerlendirmek isteyen Doğu Anadolu temsilcisi, bu arada teknik direktör sorununu çözmek istiyor.

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GÜNDEMDE İKİ İSİM VAR

İrfan Buz’dan boşalan teknik direktörlük görevi için arayışlarını sürdüren Yeni Malatyaspor’da iki isim ön plana çıkıyor. Tecrübeli bir isimle anlaşmayı hedefleyen yönetimin, son olarak Adana Demirspor’u çalıştıran Samet Aybaba ile Başakşehir’deki görevinden istifa eden Aykut Kocaman arasında bir tercih yapacağı öğrenildi. Sarı siyahlı yönetimin, Aybaba ve Kocaman dışında listesinde Çağdaş Atan ismini de bulundurduğu, Pazar gününe kadar takımın başına geçecek olan teknik adamı belirleyeceği bildirdi.

PAZAR GÜNÜ HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAKLAR

Sarı siyahlı takımda futbolculara verilen 3 günlük iznin sona ermesinin ardından takım 7 Ekim’de Malatya’da toplanarak, Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına start verecek. Malatya ekibinde ülkelerinin milli takımlarında bulunan Hadadi, Tetteh, Karim Hafez ve Ndong çalışmalarda yer almayacak. Sakatlığı nedeniyle Hatayspor maçında forma giyemeyen takım kaptanı Adem Büyük’ün takımla birlikte çalışmalara katılacağı öğrenilirken, ileri uç oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş’un tedavisinin ise devam ettiği bildirildi. Öte yandan Pazar gününe kadar teknik direktör sorununu çözmek isteyen Yeni Malatyaspor, Yeni Malatya Stadyumu’nda Gaziantep Futbol Kulübü ile bir hazırlık karşılaşması oynayacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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