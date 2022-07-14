Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar yeniden başladı

Yeni Malatyaspor’da ara verilen sezon hazırlıkları kaldığı yerden devam ediyor. Akıbeti 17 Temmuz’da yapılacak kongrede netlik kazanacak olan sarı kırmızılı kulüpte antrenmanlara katılan futbolcu sayısı arttı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yönetim kaosunun yaşandığı Yeni Malatyaspor’da teknik heyet ve futbolculara verilen Kurban Bayramı izninin sona ermesiyle yeni sezon hazırlıkları kaldığı yerden başladı. Maddi imkansızlıklar yüzünden ilk etap kamp dönemini kendi evinde sürdüren sarı kırmızılılarda kiralıktan dönen oyuncular ve altyapıdan gelen gençler Nurettin Soykan Tesisleri’nde çalışmalarını sürdürüyor. 17 Temmuz Pazar günü yapılacak olan kongrede yeni yönetimin kulübün başına geçmesini bekleyen sarı kırmızılı ekipte futbolcular belirsizliğin ortadan kalkmasını arzu ediyor. Teknik direktör Cihat Arslan’ın çalışmalarda yer aldığı öğrenilirken, tecrübeli teknik adamın görevi bırakıp bırakmayacağı kongreden sonra belli olacak. Kulüp müdürü dışında muhatap alacak hiçbir yöneticinin bulunmadığı ortamda mukavelesi olduğu için çalışmalara devam eden Cihat Arslan, kongre sonrası şartları yeniden gözden geçirdikten sonra kararını verecek. Her an transfer yasağının gelme riskiyle karşı karşıya olan sarı kırmızı kulübün mevcut kadroyla sezonun sonunu getirmesi mümkün görünmüyor. Takviye yapamaması halinde güçlü rakiplerine direnmesi mümkün olmayan Yeni Malatyaspor’un TFF 1. Lig’de averaj takımı olmasından endişe duyuluyor.