“Yeni Malatyaspor’da güven inşa ettik”

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Yaman, ligin devre arasına yaklaşırken, ödemelerde yaşanan gecikmeden dolayı takımda futbolcular arasında bazı anlaşmazlıklar olduğunu bu sorunu çok kısa sürede şehrin dinamiklerinin gücünü yanlarına alarak çözüme kavuşturduklarını söyledi. Yaman, “Sağolsunlar, Malatya Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımız aracılığıyla sıkıntılı süreci geride bıraktık. Hasan Özer’in takımdan gidişi ise bizim bilgimiz dahilinde gelişmedi. Bazı arkadaşlarla yaptığı konuşmalarda kulübün gidişatının sürdürülebilir olmadığını belirtmiş, giderkenken de sanki bizim hiç emeğimiz yokmuş gibi bazı birim başkanlarına teşekkür ederek ayrıldı. Hasan Özer’i takımın başına biz getirdik. Bizimle yol yürüdü. Bizimle sözleşme yaptı. Biz göreve gelir gelmez futbolcularımızın geçmiş dönemdeki alacaklarını ödeyerek işe koyulduk. Dolayısıyla ne bir futbolcunun ne de bir teknik adamın bizde hiçbir alacağı kalmaz. Bugüne kadar ne vaat ettiysek onu harcadık. Biz sadece aradaki ödeme zamanından dolayı sıkıntı yaşadık. Sadece sabır edilmedi. Çok şükür bu durumu da aştık” ifadelerini kullandı.

“SIKINTILI SÜREÇLERİN HER ZAMAN ÜSTESİNDEN GELDİM”

Geçmiş dönemdeki yönetimden kaynaklanan güvensizliğe işaret eden Ahmet Yaman, Yeni Malatyaspor’a şeffaf bir yönetim anlayışı getirdiklerini söyledi. Bugüne iş hayatında her türlü zorluklarla mücadele etmeye alıştıklarını kaydeden Yaman, “Zoru seven bir yapım var. Bugüne kadar tıpkı bir paratöner gibi sıkıntıları hep üzerime çektim. Ancak iş hayatımda sıkıntılı süreçlerin her zaman üstesinden geldim. Yeni Malatyaspor için de elimden geleni yapıcam ve bu zor süreci atlatıcaz. Kulübümüze karşı maalesef geçmiş yönetimden kaynaklayan bir güvensizlik var. Biz yönetimi devir alırken, bizi tanıyanlar kadar, tanımayanlar da vardı. İlk başta herkes temkinli yaklaştı. Şu an biz o güveni tahsis ettik. Aleyhimizde asılsız haberler çıkarmaya çalıştılar. Bunların hepsini çürüttük. Hepsini belgelerle kamuoyuna sunduk. Valimizde bunu tastik etti. O günden sonra büyük bir güven oluştu. Ondan sonra STK’larımız, halkımız, belediye başkanlarımız ve iş adamlarımız başlattıkları kampanyalarla bizim yanımızda olduklarını gösterdiler. Sezonun ilk maçında Bodrumspor karşısında beklenmedik bir sonuç almıştık. Şimdi onları daha tecrübeli şekilde evimizde kabul edeceğiz. Bizim için çok önemli bir karşılaşma. İlk maçta takımımız yeniydi daha toparlanamamıştık. Şimdi çok daha heyecanlıyız. İnşallah bu maçı taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. 3 puan aldığımız takdirde takımımız diğer karşılaşmalara daha moralli hazırlanacaktır” diye konuştu.

“10 BİN TARAFTARI HEDEFLİYORUZ”

Yılmaz Vural’ın göreve gelmesiyle takımın yeni bir hava yakaladığını aktaran Ahmet Yaman, “Malatya geneline heyecan geldi. Yılmaz hoca konusunda her kesimden bir kabul var. Şehrimiz kaynaşmaya başladı. İnşallah hocamızla beraber ikinci yarıya daha canlı başlayacağız. İş adamlarımız, STK’lar, belediye başkanları ve valimiz kanadıyla Bodrumspor maçı öncesi ciddi manada taraftarlarımızı stadyuma çekme çalışması başlatıldı. Bodrumspor karşılaşmasında en az 10 bin taraftarı hedefliyoruz. Bütün Malatyalıları 15 Ocak Pazar günü evimizde oynayacağımız karşılaşmaya takımlarına sahip çıkmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

“KİMSE VAZGEÇİLMEZ DEĞİL”

Hasan Özer’in istifası sonrası anlaşmaya varılan teknik direktör Yılmaz Vural’la resmi sözleşmeyi Malatya’da imzalayacaklarını belirten Ahmet Yaman, “Ben ve yönetimim dahil, daha önce görev yapmış hiçbir teknik adam veya futbolcu vazgeçilmez değildir. Hiç kimse Yeni Malatyaspor’dan üstün değildir. Bugüne kadar anlaştığımız hocalar ve oyuncularla abi kardeş ilişkisiyle gittim. Belki beni de yanlış anladılar. Ama doğru anlamadıkları belli. Hasan hocanın istifası sonrası takımın başına kimi getirebileceğimizi tartışırken, takımımıza en faydalı olacak isim üzerinde durduğumuz Yılmaz hocanın uyacağına karar verdik. Arkadaşlarımız arasında gelip gelmeyeceği konusunda görüş farklılıkları oluştu. ‘Gelmez diye bir şey yok, görüşeceğiz’ dedim. Hocamızla ilk görüşmemizde sağolsun fikrimizi güzel karşıladı. Yeni Malatyaspor’umuz yaşasın diye bizden talep ettiklerine itiraz etmedim. Yılmaz hocanın geçmişte efsane Malatyaspor’da emekleri olduğu kadar, Malatya’nın da kendisi için ayrı bir yeri olduğunu herkes biliyor. Kendisi vefa borcu olduğunu söyleyerek teklifimizin kendisini de heyecanlandırdığı belirtti. Bizleri kırmadığı için bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah kamp dönüşünde Malatya’da kendisiyle resmi sözleşmemizi de burada imzalayacağız” diye konuştu.

“OYUNCULARIMIZA ÖZGÜVEN GELDİ”

Yılmaz Vural’ın teknik heyetinde çok tecrübeli isimlerin yer aldığını da belirten Ahmet Yaman, Daha önce takımımızı çalıştıran hocalarımızın 2 veya en fazla 3 tane yardımcı antrenörleri vardı. Yılmaz hocamız 6 tane hocayla geldi. Çok tecrübeli ekibi var. Eskiden futbolculuk yapmış hocalarla şu an takımımız kampta. Birkaç gün içinde Malatya’ya dönecekler. Futbolcularımızda çok ciddi değişim var. İki hazırlık maçı oynandı. Takımda çok ciddi disiplin var. Oyuncularımızın özgüveni tekrar geldi. Futbolcularımızı izleyen kulüplerden transfer teklifleri geliyor. Tabi şu an kimseyi vermek gibi bir lüksümüz yok. Bu kadroumuzla birkaç sezon daha devam etmeyi düşünüyorum” sözlerine yer verdi.

“KULÜPTEKİ SORUNLARI ÇÖZÜN, FUTBOLCULAR BANA AİT”

Yılmaz Vural’la yaptığı görüşmede takımın ligde kalma ihtimalini de konuştuklarını belirten Yaman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hocamız Türkiye’de futbol konusunda tecrübeli isimlerinden birisi. Bugüne kadar sayısız takım çalıştırmış ve birçok takımı dipten alarak yukarılara taşımış. Yeni Malatyaspor’un kümede kesinlikle kalabileceğini söyledi. Hepimiz mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. İlk yarıda öne geçerek puan kaybettiğimiz maçları izlediğini ve boşu boşuna puan kaybı yaşandığını söyledi. Bu tarz aksaklıklar yaşanmış ama bunların hepsini telafi edeceğinden bahsetti. Kulüp içindeki sorunları yönetim olarak çözerseniz futbolcular bana ait dedi”

TFF tarafından verilen puan silme cezasının henüz resmileşmediğini, kararın iptali için Cumhurbaşkanı ile görüşme yapıldığını da açıklayan Yaman, “Puan silinme cezasıyla ilgili 5 kulübün yönetim olarak itiraz dilekçelerinin Cumhurbaşkanı’na iletildiğini ifade eden Yaman, “Gelecek güzel haberleri bekliyoruz. Resmi olarak puanlar silinmedi ama silinme ihtimali kuvvetli. Diğer kulüp başkanlarıyla birlikte Cumhurbaşkanımız ile görüştük. Sonuç itibariyle bu puanlar alın teriyle alınmış puanlar. Mevcut futbolcuların ve teknik heyetin bu cezada hiçbir suçu yok. Umarım tüm kulüpler için olumlu bir karar çıkar. Silinmesi halinde zaten başa başa gittiğimiz diğer takımlarında puanları silinecek. Bu bizi etkilediği kadar diğer takımlarında ligdeki pozisyonunu etkiler” dedi.

“TEK BİR ŞARTLA VEREBİLİRİZ”

Genç ve gelecek vaat eden bir kadroya sahip olduklarının altını çizen Ahmet Yaman, “Hiçbir oyuncumuz henüz tam olarak değerini bulmuş değil. Bulsa dahi satamayız. Ligi mevcut kadromuzla tamamlamalıyız. Eğer sezon sonunda ligde kalırsak, para edecek oyuncuları tek bir şartla verebiliriz. O da transfer tahtasını açmak için. Tahtayı açmak için gerekli diğer parayı karşılayabilirsek bu gerçekleşir. Yoksa hiçbir oyuncumuzu satmayacağız. Gelecek sezonda aynı oyuncu grubuyla lige devam edeceğiz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.