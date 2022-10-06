Yeni Malatyaspor’da, Erzurumspor mesaisi sürüyor

Yeni Malatyaspor sahasında hafta sonu konuk edeceği Erzurumspor ile 5’inci randevusuna çıkacak. Daha önce iki takım arasında oynanan 4 maçta taraflar 2’şer galibiyet alırken sarı kırmızılılar iç sahada oynamanın avantajını kullanarak rakibini yenmeyi amaçlıyor. Temsilcimizde kritik maçın hazırlıkları Cihat Arslan’ın ayrılmasıyla göreve gelen teknik direktör Hasan Özer yönetiminde sürüyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto 1. Lig’in 8.hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ve Erzurumspor tarihlerindeki 5’inci randevuya çıkacaklar. Yeni Malatyaspor ve Erzurumspor daha önce Süper Lig’de 4 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmaların 2’sini Yeni Malatyaspor 2’sini Erzurumspor kazandı.

İki takım ilk kez 2018-2019 sezonunda Erzurum’da karşılaşırken Yeni Malalatyaspor sahadan 3-1 galip ayrıldı. Sarı kırmızılılar, ligin ikinci yarısında rakibiyle Malatya’da oynadığı müsabakayı yine aynı skorla kazandı. 2020-2021 sezonunda Yeni Malatyaspor ile Erzurumspor bir kez daha karşılaşırken bu maçlarda gülen taraf mavi beyazlılar oldu. Doğu Anadolu ekibi Malatya’daki karşılaşmada sarı kırmızılı rakibi karşısında sahadan 3-1 galip ayrılırken, evindeki maçtan ise 1-0 galip ayrıldı.

ERZURUM DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Ligde bu sezon 7 maç oynayan Yeni Malatyaspor, geride kalan haftalarda 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 3 puan toplayabildi. Rakip filelere 7 gol gönderen sarı kırmızılılar kalesinde gördüğü 16 golle en fazla gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Yeni Malatyaspor, bu sezon evindeki 3 maçta 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sarı kırmızılılar, ligin 2.haftasında Adanaspor’la 1-1 berabere kalırken, 4.haftada Rizespor’a 4-0 gibi farklı skorla mağlup oldu. Ligin 6.haftasında sahasında Altay’ı konuk eden sarı kırmızılılar rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Erzurumspor ise geride kalan haftalarda deplasmanda çıktığı 3 maçtan sadece 1 puan toplayabildi. 2.haftada Göztepe’ye konuk olan mavi beyazlılar rakibiyle 1-1 berabere kaldı. 4.haftada deplasmanda Tuzlaspor’a 4-1 kaybeden Erzurumspor, 6.haftada da Keçiörengücü’ne 3-2 yenildi.

HASAN ÖZER 3 YARDIMCIYLA GELDİ

Öte yandan Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Cihat Arslan’la yolların ayrılmasının ardından hafta sonu oynanacak Erzurumspor maçı hazırlıkları anlaşmaya varılan Hasan Özer yönetiminde sürüyor. Salı gününden itibaren 3 yardımcısıyla birlikte Malatya’ya gelen Hasan Özer Yeni Malatyaspor’daki mesaisine başladı. Sarı kırmızılı ekiple ilk ciddi sınavına çıkacak olan çiçeği burnunda teknik adam Erzurumspor maçını kazanarak yeni görevine galibiyetle başlamayı planlıyor.

Yeni Malatyaspor sahasında hafta sonu konuk edeceği Erzurumspor ile 5’inci randevusuna çıkacak. Daha önce iki takım arasında oynanan 4 maçta taraflar 2’şer galibiyet alırken sarı kırmızılılar iç sahada oynamanın avantajını kullanarak rakibini yenmeyi amaçlıyor. Temsilcimizde kritik maçın hazırlıkları Cihat Arslan’ın ayrılmasıyla göreve gelen teknik direktör Hasan Özer yönetiminde sürüyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto 1. Lig’in 8.hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ve Erzurumspor tarihlerindeki 5’inci randevuya çıkacaklar. Yeni Malatyaspor ve Erzurumspor daha önce Süper Lig’de 4 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmaların 2’sini Yeni Malatyaspor 2’sini Erzurumspor kazandı.

İki takım ilk kez 2018-2019 sezonunda Erzurum’da karşılaşırken Yeni Malalatyaspor sahadan 3-1 galip ayrıldı. Sarı kırmızılılar, ligin ikinci yarısında rakibiyle Malatya’da oynadığı müsabakayı yine aynı skorla kazandı. 2020-2021 sezonunda Yeni Malatyaspor ile Erzurumspor bir kez daha karşılaşırken bu maçlarda gülen taraf mavi beyazlılar oldu. Doğu Anadolu ekibi Malatya’daki karşılaşmada sarı kırmızılı rakibi karşısında sahadan 3-1 galip ayrılırken, evindeki maçtan ise 1-0 galip ayrıldı.

ERZURUM DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Ligde bu sezon 7 maç oynayan Yeni Malatyaspor, geride kalan haftalarda 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 3 puan toplayabildi. Rakip filelere 7 gol gönderen sarı kırmızılılar kalesinde gördüğü 16 golle en fazla gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Yeni Malatyaspor, bu sezon evindeki 3 maçta 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sarı kırmızılılar, ligin 2.haftasında Adanaspor’la 1-1 berabere kalırken, 4.haftada Rizespor’a 4-0 gibi farklı skorla mağlup oldu. Ligin 6.haftasında sahasında Altay’ı konuk eden sarı kırmızılılar rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Erzurumspor ise geride kalan haftalarda deplasmanda çıktığı 3 maçtan sadece 1 puan toplayabildi. 2.haftada Göztepe’ye konuk olan mavi beyazlılar rakibiyle 1-1 berabere kaldı. 4.haftada deplasmanda Tuzlaspor’a 4-1 kaybeden Erzurumspor, 6.haftada da Keçiörengücü’ne 3-2 yenildi.

HASAN ÖZER 3 YARDIMCIYLA GELDİ

Öte yandan Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Cihat Arslan’la yolların ayrılmasının ardından hafta sonu oynanacak Erzurumspor maçı hazırlıkları anlaşmaya varılan Hasan Özer yönetiminde sürüyor. Salı gününden itibaren 3 yardımcısıyla birlikte Malatya’ya gelen Hasan Özer Yeni Malatyaspor’daki mesaisine başladı. Sarı kırmızılı ekiple ilk ciddi sınavına çıkacak olan çiçeği burnunda teknik adam Erzurumspor maçını kazanarak yeni görevine galibiyetle başlamayı planlıyor.