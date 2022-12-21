Yeni Malatyaspor’da eksikler can sıkıyor!

Yeni Malatyaspor’un sol kanat oyuncusu Mert Miraç Altıntaş, Denizlispor’un son haftalarda iyi bir form grafiği yakaladığını belirterek, Ege temsilcisiyle oynayacakları mücadelenin zor geçeceğini söyledi. Zorlu deplasmandan istedikleri sonuçla dönmeyi hedeflediklerini ifade eden genç oyuncu, “Alt sıralardan kurtulma adına hem bizim hem de rakibimiz için çok önemli bir maç. İnşallah 3 puanı alan taraf biz oluruz” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Sarı kırmızılı takımda Spor Toto 1. Lig’in 19.haftasında 24 Aralık Cumartesi günü Denizlispor ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor. Nurettin Soykan Tesisleri’nde gerçekleştirilen çalışma öncesi açıklamalarda bulunan sol kanat oyuncusu Mert Miraç Altıntaş, Ankara Keçiörengücü karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ifade edrek, “İç sahadaki galibiyet bizim için değerliydi. Gerçekten 3 puan bize ilaç gibi geldi. Uzun süredir iç sahada galip gelemiyorduk. Hem galibiyetten hem de iç sahada galip gelememe serisini bozduğumuz için çok mutluyuz” dedi.

Takım olarak son haftalarda iyi bir futbol sergilediklerini kaydeden Altıntaş, “Samsunspor deplasmanında da iyi futbol oynadık. 3 puanı son 5 dakikada kaçırdık. Ankara Keçiörengücü karşısında da iyi bir mücadele ortaya koyduk. Bu iyi mücadeleyi skora da yansıttık. Galip geldiğimiz için mutluyuz” şeklinde konuştu.

“DAHA İYİ BİR KONUMDA OLABİLİRDİK”

Altıntaş, ilk yarının son karşılaşması olma özelliği taşıyan Denizlispor maçını kazanmak istediklerini de sözlerine ekleyerek, “Son 2 maçlarından galibiyetle ayrıldılar. Bizim için zor bir maç olacak çünkü birçok eksikle Denizlispor deplasmanına gideceğiz. Biz yine de kazanmak için mücadele edeceğiz. İnşallah oradan 3 puanla ayrılan taraf biz oluruz. Alt sıralardan kurtulma adına hem bizim hem de rakibimiz için çok önemli bir maç. İnşallah 3 puanı alan taraf biz oluruz” ifadelerini kullandı.

Geride kalan bazı maçlarda çok basit puanlar kaybettiklerini dile getiren Altıntaş, “Şu an 15 puanımız var ama bu 22-23 olabilirdi. Buna şansızlık ya da başka bir şey diyebilirsiniz. Gerçekten üzülüyorum çünkü daha iyi bir konumda olabilirdik. Ama hiç önemli değil, geçmiş geride kaldı, biz önümüze bakacağız. İnşallah üzerine koyarak ikinci devreye iyi başlarız ve ligi istediğimiz yerde bitiririz” diye konuştu.

EKSİK OYUNCULAR LİSTESİNE BARIŞ DA EKLENDİ

Spor Toto 1.Lig’de ilk yarının son maçında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor’da eksik oyuncuların çokluğu teknik heyetin canını sıkıyor.

Sarı siyahlı takımda, Ankara Keçiörengücü maçında direkt kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen savunma oyuncusu Philip Gameli Awuku’nun yan sıra dördüncü sarı kartlarını gören kaleci Abdulsamed Damlu ile orta saha oyuncusu Ogün Özçiçek, Denizlispor maçında kadroda yer alamayacak.

Keçiörengücü maçında dizine aldığı darbe sonrası sakatlanan defans oyuncusu Barış Başdaş’ın da Denizlispor maçında forma giyemeyeceği belirtildi. Arka adalesinden sakatlanan orta saha oyuncusu Godfred Donsah’ın durumunun ise maç saatinde netleşecek. Ankara Keçiörengücü maçında yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkan ileri uç oyuncusu Haqi Osman’ın Denizlispor maçında kadroda yer alabileceği kaydedildi.