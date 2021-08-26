yeni malatyaspor’da didier ndong sahaya i̇ndi!

Süper Lig’in 3.haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar sürüyor. Güneydoğu Anadolu ekibi karşısında 3 puanı hedefleyen sarı kırmızılılarda yeni transfer Didier Ndong akşam saatlerinde yapılan antrenmanda ilk çalışmasına çıktı. Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılan antrenmanda Gaziantep Futbol Kulübü maçının provasını gerçekleştiren Yeni Malatyaspor’da oyuncuların hırslı ve istekli oldukları gözlemlendi. Teknik direktör İrfan Buz ve yardımcı antrenörler eşlinde yapılan antrenmanda kaplanlar pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı. Cumartesi akşamı oynanacak maçın on biri üzerinde çalışan Buz’un yeni transfer Didier Ndong’u maçın kadrosuna dahil etmeyi düşündüğü ve çalışmaların bu yönde olduğu öğrenildi. ÖMER ALİ DELİBAŞ