Yeni Malatyaspor’da Cihat Arslan’la yollar ayrıldı

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto 1. Lig’in ilk 4.haftasında 1 puan toplayan Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Cihat Arslan’la yolların ayrıldığı öğrenildi. Rizespor karşısında alınan 4-0’lık mağlubiyetin ardından tecrübeli teknik adamla masaya oturan yönetimin, Arslan’ın görevine son verdiği ifade edildi. Geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru sarı kırmızılı kulübün başına geçen Cihat Arslan, şu ana kadar Yeni Malatyaspor’la 11’i Süper Lig olmak üzere 15 maça çıktı. Arslan, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 13 yenilgi aldı.

Alacaklarından dolayı takımdan ayrılan futbolcularla başlayan dağılma sürecinde gençleri kullanarak geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor’un sezonu tamamlamasını sağlayan Arslan, bu sezon kısıtlı imkanlarla başladığı TFF 1. Lig’de göze hoş gelen futbol oynatsa da aynı başarıyı tabelaya yansıtamadı.