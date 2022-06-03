Yeni Malatyaspor’da belirsizlik hakim

Süper Lig’i son sırada tamamlayarak TFF 1. Lig’e düşen Yeni Malatyaspor’da yönetim sorunu devam ederken, sözleşmeleri bulunan futbolcuların yeni sezonda takımda kalıp kalmayacakları belirsizliğini koruyor. Görev süresi dolan ancak başkanlık koltuğunu bırakmayı düşünmeyen Adil Gevrek’in devam edip etmeyeceği mali kongrede yapacağı konuşmanın ardından netleşecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto Süper Lig’deki beşinci sezonunda küme düşen Yeni Malatyaspor’da yönetimin aylardır süren sessizliği sezon bitmesine rağmen devam ediyor. Son üç yılda hatalarından ders çıkarmayan ve aynı beceriksizliklerle takımı iki defa küme düşüren Adil Gevrek’li yönetimin sözleşmelerini tek taraflı fesih ederek takımdan ayrılan oyuncuların gidişine göz yumması sarı kırmızılıların gelecek sezonki akıbetini tartışmaya açtı. Bankalardan alınan kredi taksileri ile oyuncu alacakları taksitleri aylardır biriken Malatya ekibinin kurtarılması için acil olarak 100 milyon TL nakit paraya ihtiyaç duyulduğu konuşuluyor. Kadrosundaki bütün tecrübeli futbolcuları kaybeden sarı kırmızılı kulübün gelecek sezon TFF 1. Lig’e tutunması için yeni bir kadro kurması gerekiyor. Yıllardır aynı ligde yer alan güçlü rakipleriyle mücadele edebilmesi için Yeni Malatyaspor’un ligi iyi bilen en az 15 futbolcuyu transfer etmesi gerekirken, bunun için en az 50 ile 60 milyon TL arasında paraya ihtiyaç var.

Öte yandan Süper Lig’in bitimine 11 hafta kala Yeni Malatyaspor’da teknik direktörlük görevine getirilen Cihat Arslan’ın Haziran 2023 tarihine kadar sarı kırmızılılarla sözleşmesi bulunuyor. Cihat Arslan ve ekibinin görevde kalıp kalmayacağı da belirsizliğini koruyor. Adil Gevrek’in başkanlığa devam etmesi halinde Arslan’ın takımın başında kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yeni Malatyaspor’da sözleşmesi devam eden oyuncular ise şöyle: Benjamin Tetteh, Mustafa Eskihellaç, Abdulsamed Damlu, Nuri Fatih Aydın, Philip Awuku, Eric Ndizeye, Ersan Yaşa, Jospin Nshimirimana, Haqi Osman, Atakan Müjde, Mert Miraç Altintaş, Berat Yaman, Kerem Altunışık, Onur Hüseyin Gevgin, Umut Taniş, Yiğit Ulaş, Emircan Bayrakdar