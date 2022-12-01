Yeni Malatyaspor’da beklenti değişti

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ramazan Yeşilova, “Bulunduğumuz konum sahada oynadığımız oyunun karşılığı değil ama artık bu bizim için tutucu mazeret olamaz. Bize artık puanlar lazım. İyi oyun çokta beklediğimiz şey değil. Bundan sonraki anlayışımız bu yönde olacak. Teknik heyetle oturup yaptığımız görüşmelerde aynı şeyleri dile getirdik” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto 1. Lig’de geride kalan haftalarda 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak topladığı 11 puanla 17. sırada bulunan Yeni Malatyaspor’da sergilenen iyi futbolun skora yansımamasının üzüntüsü yaşanıyor. Yönetimin teknik heyetle bir görüşme gerçekleştirdiği ifade eden sarı kırmızılı takımın basın sözcüsü Ramazan Yeşilova, yapılan görüşmede iyi oyundan ziyade puanlar almak için mücadele verilmesi yönünde karar alındığını söyledi.

Yeşilova, “Bulunduğumuz konum sahada oynadığımız oyunun karşılığı değil ama artık bu bizim için tutucu mazeret olamaz. Bize artık puanlar lazım. İyi oyun çok beklediğimiz şey değil. Bundan sonraki anlayışımız bu yönde olacak. Teknik heyetle oturup yaptığımız görüşmelerde aynı şeyleri dile getirdik. Herkes tarafından takdir edilen bir oyunumuz var. Fakat bu oyun bizi ligde tutmayacak. Gerçek olan şey var, oyundan ziyade puanlar bizi ligde tutacak. O yüzden iyi oyunla 3 puanları almak bizi daha çok mutlu eder. Bundan sonraki tüm maçlarda iyi oynamak yerine daha çok oyunu nasıl kapatabiliriz, ihtiyacımız olan puanları nasıl alabileceksek o oyunu oynayacağız. Bunun üzerine yaptığımız görüşmeler olumlu geçti. Bundan sonra çok daha dikkatli şekilde hemen hücuma sarılıp alternatifsiz kadromuzla ilk golü biz bulalım derdi içerisinde değil de biraz daha topu rakibe verip bekleyen takım statüsünde devam etmemiz daha iyi olacak. Bu şahsi fikrimi toplantıda dile getirdim. Öyle zannediyorum ki bu şekilde de gidilecek” ifadelerini kullandı.

“KEŞKE ŞUAN ÖYLE BİR İHTİMALİMİZ OLSA”

Takımın gidişatını değiştirebilmek için şuan başka bir şey yapmanın mümkün olmadığını aktaran Ramazan Yeşilova, transfer tahtasının kapalı olmasının yönetimin elini kolunu bağladığını belirtti. Yeşilova, “Transfer tahtasını açalım desek bu mümkün değil. Kulübün bütün borcunu kapatsak dahi devre arasında tahtayı açamıyoruz. Belki ilerleyen süreçte alacaklar ödendiği takdirde ve federasyona ileteceğimiz itirazlardan sonra yaz sezonunda bunu gerçekleştirmek mümkün olacak. Ama sezon sonuna kadar bizim bu ligdeki yerimizi garanti etmemiz lazım. Keşke şuan öyle bir ihtimalimiz olsa. Zaten onun çaresizliği içerisindeyiz” diye konuştu.

“İYİ TOP OYNAYAN TAKIMLARDAN BİRİYİZ”

İç saha maçlarında şanssız bir sezon geçirdiklerini de aktaran Ramazan Yeşilova, “Biz gerçekten iyi bir takımız. Sadece bunu skora yansıtamıyoruz. Tecrübe eksikliği söz konusu. Ligin en iyi top oynayan takımlarından birisiyiz. Bu ligde bu duruşumuz var. Bu bizi daha çok şevklendiren durum oluyor. Bu takımın düşmeyeceğine inanıyoruz. Sezon sonuna kadar çırpınmayalım biz bunun derdindeyiz. Biran önce koparalım istiyoruz. Düşme tehlikesi korkusunu üzerimizden atalım istiyoruz. Bu sıçramayı da yapacağız. Ama bu takım bütün Malatyalıların takımıdır. Bu takım etrafından taraftarın, siyasetçilerin ve STK’ların tam manasıyla birleştiği zaman başarının kaçınılmaz olacağını düşünüyorum. Ligin ilk yarısının tamamlanmasından önce içerde oynayacağımız bir maç var. Bu karşılaşmada taraftarımızın üzerine düşen desteği en iyi şekilde vereceğine inanıyorum. En azından içerdeki şanssız süreci bu sayede atlatalım. Onun sonrası çok daha güzel olacak. İkinci yarıya yapacağımız kampla bambaşka başlayacağız” sözlerine yer verdi.

“YÖNETİM OLARAK YALNIZLAŞTIRILIYORUZ”

Mali destek arayışları içerisinde olduklarını ifade eden Yeşilova, “Verilen sözler var ve beklenti içerisindeyiz. Söylenen sözler henüz tutulmadı. Bugüne kadar istediğimiz birliktelik ortamı sağlanmadı. Vali beyin istediği yapılmasını söylediği geceler vardı. Bu gecelerde bir şey çıkar ya da çıkmaz onu bilemiyoruz ama mutlaka yapılmasını istiyoruz. Gerçek olan bir şey varsa; bu kulübün etrafında kenetlenmek gerekiyorsa onun günü bugündür. Geç kalındıktan sonra bir araya gelmenin anlam ifade etmeyeceğini düşünüyorum. Şuan yönetim olarak kendi çabalarımızla süreci idare ediyoruz. Bu anlamda Ahmet Yaman başkanımızın emeklerinden dolayı şahsım adına kendisine teşekkür ediyorum. Bu yükü tek başına sırtlanmış durumda. Yönetim olarak yalnızlaştırılıyoruz. Hem valimize hem de büyükşehir belediye başkanımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.