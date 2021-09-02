yeni malatyaspor’da 2 transfer 1 ayrılık

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe’den ayrılan genç kaleci Ahmet Oytun Özdoğan ve Boluspor forması giyinen stoper Arda Hilmi Şengül ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Sarı kırmızılı kulüp kaleci Ahmet Oytun Özdoğan’ı sezon sonuna kadar Kırklarelispor’a kiralandığını duyurdu. Transferi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran Yeni Malatyaspor, “Kulübümüz, 23 yaşındaki kaleci Ahmet Oytun Özdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ahmet Oytun Özdoğan, sezon sonuna kadar kiralık olarak Kırklarelispor forması giyecek. Hoş geldin Ahmet!” ifadelerine yer verdi.

22 yaşındaki stoper Arda Hilmi Şengül’ün transferini de sosyal medyadan duyuran sarı kırmızılı kulüp “Kulübümüz, Boluspor forması giyen 22 yaşındaki stoper Arda Hilmi Şengül ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Arda Hilmi Şengül, sezon sonuna kadar Boluspor forması giyecek” paylaşımında bulundu. Yeni Malatyaspor ayrıca yaklaşık 6 yıldır sözleşmesini elinde bulundurduğu 27 yaşındaki kaleci Emre Selen ile yollarını ayırdığını da açıkladı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ