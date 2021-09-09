yeni malatyaspor’da 18 gitti 18 geldi

Sarı kırmızılılar; Oussama Haddadi, Rayane Aabid, Sadık Çiftpınar, Mounir Chouiar ve Walter Bwalya gibi isimleri kadrosuna katarken, Benjamin Tetteh ve Stevie Mallan’ı bonservisleriyle kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor, yaz transfer döneminde Bülent Cevahir, Issam Chebake, Olcay Şahan, Umut Bulut, Zeki Yavru ve Ahmed Ildız gibi isimlerle yollarını ayırırken, Teenage Hadebe ise 1,5 milyon Euro bedelle Houston Dynamo FC takımına transfer oldu.

Yeni Malatyaspor’da transfer raporu şöyle: GELENLER Cengizhan Akgün | Elazığspor (500 bin lira), Oussama Haddadi | Al-Ettifaq (Serbest), Taha Gür | Pazarspor (Bedelsiz), Rayane Aabid | Hatayspor (Bedelsiz), Benjamin Tetteh | Sparta Prag (2 Milyon €), Mert Örnek | Balıkesirspor (Bedelsiz), Stevie Mallan | Hibernian FC (500 Bin €), Ahmet Eyüp Türkaslan | Ümraniyespor (Bedelsiz), Sadık Çiftpınar | Fenerbahçe (Bedelsiz), Mete Sevinç | Turgutluspor (Bedelsiz), Hasan Özkan | Balıkesirspor (Bedelsiz), Eyüp Türkaslan | Ümraniyespor (Bedelsiz), Muhammed Sarıkaya | Başakşehir (Kiralık), Mert Miraç Altıntaş | Hekimoğlu (50 Bin €), Ogün Özçiçek | Yomraspor (Serbest), Arda Hilmi Şengül | Boluspor (Serbest), Mounir Chouiar | Dijon (Kiralık), Walter Bwalya | El Ahly (Bedelsiz)

GİDENLER: Bülent Cevahir | Atakaş Hatayspor (Bedelsiz), Issam Chebake (Serbest), Olcay Şahan (Serbest), Gökhan Akkan (Serbest), Arda Hilmi Şengül | Boluspor (Kiralık), Doğukan Emeksiz | Afjet Afyonspor (Kiralık), Umut Bulut | Eyüpspor (Bedelsiz), Burak Kavlak | E. Erokspor (Bedelsiz), Fatih Gürden | 76 Iğdır Bld (Bedelsiz), Yakup Alkan | Ergene Velimeşe (Bedelsiz), Furkan Yiğit | Karakoçan FK (Bedelsiz), Moryke Fofana | Samsunspor (Bedelsiz), Eray İşcan | A. Keçiörengücü (Bedelsiz), Ahmed Ildız | Alanyaspor (Bedelsiz), Zeki Yavru | Giresunspor (Bedelsiz), Afriyle Acquah | Al-Batin FC (Bedelsiz), Aly Malle | B.B. Erzurumspor (Kiralık) Teenage Hadebe | Houston Dynamo FC (1.5 Milyon €)

ÖMER ALİ DELİBAŞ