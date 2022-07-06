Yeni Malatyaspor’a Youssouf müjdesi

İngiltere Championship ekibi Hull City, Başakşehir’de forma giyen Youssouf Ndayishimiye’yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Transferin gerçekleşmesi halinde Yeni Malatyaspor’un kasasına ciddi miktarda nakit girecek.

MURAT İPEKTEN

Yeni Malatyaspor’da forması giydiği 2020-2021 sezonunda sergilediği performansla devre arasında 2,1 milyon avroya Başakşehir’e transfer olan Youssouf Ndayishimiye’yi kadrosuna katmak isteyen Hull City, Burundili oyuncu için resmi teklifte bulundu. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz kulübü, Emre Belözoğlu’nun gözde oyuncusu için harekete geçti. Milliyet’te yer alan habere göre; Türk iş insanı gelecek sezon iddialı hamleler yapmak için çalışmalarına hız verdi. Hull City’nin Başakşehir’in yıldızını transfer etmek için çalışmalarına hız verdiği kaydedildi. Transfer çalışmalarında ağırlığını Türkiye’ye veren Acun Ilıcalı bu kez Emre Belözoğlu’nun prensini istedi. Championship ekibinin, transfer için Başakşehir’e teklifini ilettiği aktarıldı.

Başakşehir, Burundili orta sahayı, 2020-2021 sezonu devre arasında 2 milyon 150 bin avro karşılığında transfer etti. Turuncu lacivertliler genç oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 20 payın Yeni Malatyaspor’a verileceğini belirtti.