yeni malatyaspor’a akbaş şoku!

Geçen sezon devre arasında tek taraflı olarak sözleşmesini fesih ederek Yeni Malatyaspor Kulübü’nden ayrılan Mustafa Akbaş’ın, sarı kırmızılı kulüpten 2 milyon 572 bin TL’lik alacakları için TFF’ye yaptığı başvuru Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun kararıyla onandı.

Yeni Malatyaspor’un yaptığı itirazın incelenmesi ve iki tarafından yaptığı savunmaların ardından sarı kırmızılı kulüp tarafından Mustafa Akbaş’a söz konusu alacaklarının ödemesine karar verilen tahkim kurulu toplantısında şu karar alındı:

“Futbolcu Mustafa Akbaş’ın Yeni Malatya Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 17.04.2021 tarih ve E.2021/90- K.2021/134 sayılı kararına itirazı incelendi. Yeni Malatya Spor Kulübü Derneği’nin talebi ile duruşma için tayin edilen 02.09.2021 Perşembe günü saat 15:30’da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada davacı futbolcu Mustafa Akbaş’ın vekili Av. Mehmet Tomruk’un hazır olduğu, davalı Kulüp vekili Av. Burak Çakır’ın 01.09.2021 tarihli dilekçesi ile mazeret beyanında bulunarak duruşmanın ertelenmesini talep ettiği görüldü.

Yeni Malatya Spor Kulübü Derneği’nin vekili Av.Burak Çakır’ın duruşmanın ertelenmesi talebinin, sunulan sağlık raporunda COVID-19’a ilişkin bir bulgudan söz edilmemiş olması, Tahkim Kurulu Talimatı’nın 11. maddesinin 2. fıkrası uyarınca video konferans yoluyla gerçekleştirilen duruşmaya her yerden katılımın mümkün olması ve dosyanın geldiği aşama sebebiyle reddine karar verilerek duruşma icra edildi; hazır bulunan davacı vekilinin sözlü beyanı alındı. Dosyanın incelenmesine devam edildi. Yapılan müzakere neticesinde;

Tahkim Kurulu’nun 03.07.2021 tarihli toplantısında Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından verilen görevsizlik kararı oyçokluğu ile kaldırılmış ve Kurul tarafından dosya esas bakımından incelemeye alınmıştır. Ara kararlar gereğince eksiklikleri giderilen dosyada yapılan müzakere neticesinde;

a) Davacı futbolcunun itirazının kısmen kabulü ile 2.572.508 TL alacağın ve 278.666TL fesih tazminatının davalı Yeni Malatya Spor Kulübü Derneği’nden tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine, oyçokluğu ile,

b) Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine,”

HABER MERKEZİ