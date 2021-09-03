yeni malatyaspor’a 3 maçta gece tarifesi

Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’de oynayacağı 12 haftalık program belli oldu. 4, 5 ve 6.hafta maçlarını saat 20.00’de oynayacak olan sarı kırmızılılar ligin 4.haftasında Beşiktaş ile 11 Eylül Cumartesi günü karşılaşacak.

2021-2022 Sezonu Süper Lig 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. hafta programları açıklandı. TFF tarafından yapılan açıklamada “Program, UEFA Kupalarında mücadele eden takımlarım müsabakaları, yayıncı kuruluşun yayın prensipleri ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları dikkate alınarak hazırlandı. FIFA talimatları gereğince Milli maç haftaları öncesinde Pazartesi günlerine maç planlanamamaktadır. Bununla birlikte, müsabaka programında mücbir sebepler, yayın programında yaşanabilecek değişiklikler ve Ziraat Türkiye Kupası’nda oluşacak eşleşmelere göre değişiklik yapılabilir” ifadelerine yer verildi.

Açıklanan programa göre Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’in 4 ile 16. haftalar arasında oynayacağı karşılaşmaların tarihi ve başlama saati şöyle:

4.hafta: Beşiktaş-Yeni Malatyaspor – 11 EYLÜL CUMARTESİ SAAT 20.00

5.hafta: Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük – 17 EYLÜL CUMA SAAT 20.00

6.hafta: Yeni Malatyaspor-Sivasspor – 21 EYLÜL SALI SAAT 20.00

7.hafta: Antalyaspor-Yeni Malatyaspor – 25 EYLÜL CUMARTESİ SAAT 16.00

8.hafta: Yeni Malatyaspor-Hatayspor – 3 EKİM PAZAR SAAT 13.30

9.hafta: Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor – 16 EKİM CUMARTESİ SAAT 19.00

10.hafta: Yeni Malatyaspor-Altay – 22 EKİM CUMA SAAT 20.00

11.hafta: Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor – 30 EKİM CUMARTESİ SAAT 13.30

12.hafta: Yeni Malatyaspor-Başakşehir – 6 KASIM CUMARTESİ SAAT 16.00

13.hafta: Giresunspor-Yeni Malatyaspor – 20 KASIM CUMARTESİ SAAT 16.00

14.hafta: Yeni Malatyaspor-Galatasaray – 28 KASIM PAZAR SAAT 19.00

15.hafta: Konyaspor-Yeni Malatyaspor – 6 ARALIK PAZARTESİ SAAT 20.00

16.hafta: Yeni Malatyaspor-Alanyaspor – 12 ARALIK PAZAR SAAT 16.00

ÖMER ALİ DELİBAŞ