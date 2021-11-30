yeni malatyaspor yönünü kupaya çevirdi

Ligdeki 3 maçlık kötü gidişata zorlu Galatasaray engelinden 1 puan çıkartarak son veren Yeni Malatyaspor’da mağlubiyet serisine son verilmenin sevinci yaşanıyor. Süper Lig’de bu sezon üst üste aldığı başarısız sonuçlarla küme düşme hattından bir türlü uzaklaşamayan Doğu Anadolu ekibi Galatasaray karşısında sahadan 0-0 eşitlikle ayrılarak puanını 13’e yükseltti. Sakat olan oyuncuların yokluğunda eksik bir kadroyla hafta boyunca hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor’un güçlü rakibi karşısında puan almasına mucize gözüyle bakılırken, Pazar akşamı oynanan müsabakada takım halinde sergilenen iyi futbol her kesimden büyük beğeni topladı. Televizyon ve spor programlarında birçok futbol yorumcusu, Avrupa’da Marsilya’ya kök söktüren Galatasaray’ın Yeni Malatyaspor engelini aşamamasını teknik direktör Sumudica ve talebelerinin kazanma arzusuna inanmışlığına bağladı. Özellikle kaleci Ertaç Özbir yaptığı kritik kurtarışlarla büyük yankı uyandırırken, Galatasaray karşısında 10 çalım atan Mounir bu sezon ligde bir maçta en yüksek sayıya ulaşan isim oldu.

TURGUT DOMAN YÖNETECEK

Öte yandan Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası 4. Eleme Tur’unda 2 Aralık Perşembe Günü Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. Malatya Stadyumu’nda saat 15.00’de başlayacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek. Kupa bu sezon ilk ciddi sınavına Manisa temsilcisi karşısında çıkacak olan Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Galatasaray maçında görev alan oyuncuların yenileme çalışması yaptığı antrenmanda Tetteh fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Sarı kırmızılar bugün yapacağı antrenmanla Akhisarspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ