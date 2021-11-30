DOLAR

12,9854$%1.31

EURO

14,7806%2.1

STERLİN

17,3830£%1.88

GRAM ALTIN

751,98%2,33

ÇEYREK ALTIN

11.962,27%1,75

BİTCOİN

738895฿%2.96496

İkindi Vakti a 14:53
Malatya KAPALI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Spor / Yeni Malatyaspor yönünü kupaya çevirdi

Yeni Malatyaspor yönünü kupaya çevirdi

Süper Lig’in 14.haftasında Galatasaray ile golsüz berabere kalarak rakibinin şampiyonluk yarışında ayağına çelme takan Yeni Malatyaspor’da kupa mesaisi başladı. Türkiye Kupası’nda 2 Aralık Perşembe günü Akhisarspor ile karşılaşacak olan sarı kırmızılı temsilcimiz bu karşılaşmanın hazırlıklarına dün yapılan çalışmayla start verdi.

yeni malatyaspor yönünü kupaya çevirdi
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Ligdeki 3 maçlık kötü gidişata zorlu Galatasaray engelinden 1 puan çıkartarak son veren Yeni Malatyaspor’da mağlubiyet serisine son verilmenin sevinci yaşanıyor. Süper Lig’de bu sezon üst üste aldığı başarısız sonuçlarla küme düşme hattından bir türlü uzaklaşamayan Doğu Anadolu ekibi Galatasaray karşısında sahadan 0-0 eşitlikle ayrılarak puanını 13’e yükseltti. Sakat olan oyuncuların yokluğunda eksik bir kadroyla hafta boyunca hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor’un güçlü rakibi karşısında puan almasına mucize gözüyle bakılırken, Pazar akşamı oynanan müsabakada takım halinde sergilenen iyi futbol her kesimden büyük beğeni topladı. Televizyon ve spor programlarında birçok futbol yorumcusu, Avrupa’da Marsilya’ya kök söktüren Galatasaray’ın Yeni Malatyaspor engelini aşamamasını teknik direktör Sumudica ve talebelerinin kazanma arzusuna inanmışlığına bağladı. Özellikle kaleci Ertaç Özbir yaptığı kritik kurtarışlarla büyük yankı uyandırırken, Galatasaray karşısında 10 çalım atan Mounir bu sezon ligde bir maçta en yüksek sayıya ulaşan isim oldu.

manset yeni malatyaspor yonunu kupaya cevirdi

TURGUT DOMAN YÖNETECEK

Öte yandan Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası 4. Eleme Tur’unda 2 Aralık Perşembe Günü Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. Malatya Stadyumu’nda saat 15.00’de başlayacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek. Kupa bu sezon ilk ciddi sınavına Manisa temsilcisi karşısında çıkacak olan Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Galatasaray maçında görev alan oyuncuların yenileme çalışması yaptığı antrenmanda Tetteh fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Sarı kırmızılar bugün yapacağı antrenmanla Akhisarspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Malatya İdmanyurdu rakibine gol yağdırdı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.