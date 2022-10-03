Yeni Malatyaspor yine skoru koruyamadı!

Yeni Malatyaspor temposu yüksek geçen karşılaşmada Sakaryaspor’a 3-1 yenildi. Cengizhan’la penaltı atışından yararlanamayan ancak Jopsin’in gölüyle rakibine üstünlük sağlayan sarı kırmızılılar bir kez daha öne geçtiği karşılaşmadan puansız ayrıldı. Malatya temsilcisi aldığı mağlubiyetle ligin dibine demir atarken üst sıralarla arasındaki puan farkı giderek açılmaya başladı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto 1. Lig’in 7.haftasında Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi. Sakatya Atatürk Stadı’nda oynanan müsabakayı Can Cengiz, Gökmen Baltacı ve Burak Cansız hakem üçlüsü yönetti. Aylardır galibiyet hasreti çeken ve milli ara dönüşü Sakaryaspor maçından alacağı galibiyetle çıkış başlatmayı amaçlayan Yeni Malatyaspor, bu hedefini gerçekleştirmek adına iyi başladığı karşılaşmada istediği sonucu alamadı. 28. dakikada Cengizhan’la penaltı atışından yararlanamayan sarı kırmızılılar bu pozisyondan 3 dakikada sonra aradığı golü Jopsin’le buldu.

Yeni Malatyaspor, yeşil siyahlı rakibi önünde pozisyon bulmakta güçlük çekmezken farkı artırabileceği net gol pozisyonlarından yararlanamadı. Bu sezon öne geçtiği 3 karşılaşmada galibiyeti kaçıran kaplanlar, Sakaryaspor’un ilk yarının sonlarına doğru ve ikinci yarıda attığı golle engel olamadı ve rakibine 3-1 yenildi. Malatya ekibinde 69. dakikada Buğra Çağıran ikinci sarıdan, kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

dakikada Donsah’ın hava topunda topu göğsüyle kontrol eden Cengizhan Akgün, Oğuz Yıldırım’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. dakikada VAR tarafından incelenen pozisyon sonrasında Yeni Malatyaspor’da topun başına Cengizhan Akgün geçti. Akgün’ün vuruşunu kaleci Furkan Köse kurtardı. dakikada Ogün Özçiçek’in sol kanattan ortasında Jospin Nshimirimana’nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1 dakikada Hakan Yavuz’un arka direğe ortasında Kasongo’nun vuruşu ağlara gitti. 1-1

45+1. dakikada ceza sahasına giren Ozan Sol’un pasında Kabongo Kasongo topu filelere gönderdi. 2-1

dakikada Hurşit Taşçı’nın sol kanattan çevirdiği topta Ozan Sol’un vuruşunu kaleci çeldi. dakikada Buğra Çağıran ikinci sarıdan, kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. dakikada duran topta Michal Nalepa’nın ceza yayına doğru pasında Ümit Kurt gelişine bir vuruşla topu ağlara yolladı. 3-1 dakikada Sakaryaspor Odise Roshi’nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı. Odise Roshi’nin vuruşunu kaleci Abdulsamed Damlu kurtardı.

STAT: SAKARYA ATATÜRK

SAKARYASPOR: 1.Furkan Köse, 3.Çağlayan Menderes (78.dk İsaac Donkor), 4.Kabongo Kasongo, 6.Emirhan Aydoğan (46.dk Serkan Odabaşoğlu), 10.Burak Süleyman (72.dk Kalyne Woolery), 14.Michal Jan Nalepa, 18.Hakan Yavuz, 20.Hıfsullah İsmail Erdoğan (46.dk Hürşit Taşçı), 23.Ozan So (85.dk Odise Roshi)l, Ogün Yıldırım, 80.Ümit Kurt

YEDEKLER: 35.Cihan Topaloğlu, 5.Serkan Odabaşoğlu, 7.Kaiyne River Woolery, 12.İsaac Donkor, 21.Odise Roshi, 71.Yasin Pehlivan, 75.Berkay Kurubacak, 77.Hurşit Taşçı

TEKNİK SORUMLU: İlker Püren

YENİ MALATYASPOR: 1.Abdulsamed Damlu, 3.Philip Gameli Awuku, 6.Rahman Buğra Çağıran 7.Doğukan Emeksiz (62.dk Burak Kavlak), 8.Ogün Özçiçek, 11.Aly Malle, 13.Godfred Donsah (67.dk Atakan Müjde), 20.Cengizhan Akgün, 22.Barış Başdaş, 61.Taha Gür, 66.Jospin Nshimirimana (55.dk Fatih Aydın)

YEDEKLER: 14.Ahmet Eyüp Türkaslan, 21.Ahmet Oytun Özdoğan, 2.Yiğit Ulaş, 10.Nuri Fatih Aydın, 18.Enes Savucu, 27.Erşan Yaşa, 29.Berat Mert, 54.Atakan Müjde, 77.Mert Miraç Altıntaş, 99.Burak Kavlak

TEKNİK SORUMLU: Cihat Arslan

GOLLER: 31.dk Jospin Nshimirimana (Yeni Malatyaspor), 43.dk ve 45.dk Kabongo Kassongo, 71.dk Ümit Kurt (Sakaryaspor)

KIRMIZI KART: 69.dk Buğra Çağıran (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Jospin, Cengizhan, Abdulsamed, Taha (Yeni Malatyaspor)