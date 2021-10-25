Yeni Malatyaspor Sumudica ile Yükselişe geçti

Süper Lig’de 10.haftada sahasında İzmir ekibi Altay’ı 2-1 mağlup eden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, puanını 12’ye çıkararak, küme düşme hattından 13’üncü sıraya yükseldi. Rumen hoca Sumudica göreve geldiğinde 17 basamakta yer alan sarı kırmızılı temsilcimiz iki haftada basamak yükseldi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Süper Lig’de beşinci sezonunu yaşayan Yeni Malatyaspor, takımın başına Rumen teknik adam Marius Sumudica’nın gelmesinin ardından farklı bir hüviyete büründü. Sarı siyahlılar, Sumudica yönetiminde önce Adana Demirspor, ardından da Altay maçlarını kazanarak, 2’de 2 yaptı. Lig’de 5 hafta üst üste mağlubiyet yaşadıktan sonra teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayıran ve takımın başına Marius Sumudica’yı getiren Yeni Malatyaspor, geride kalan 2 haftada aldığı galibiyetlerle yükselişe geçti. Rumen teknik adam nezaretinde şu ana kadar oynadığı 2 karşılaşmayı kazanan ve hanesine 6 puan yazdıran Doğu Anadolu temsilcisi, toplamda 12 puanla 13.sırada yer aldı.

10 MAÇTA 4 GALİBİYET

Süper Lig’de 10.haftanın açılış maçında İzmir ekibi Göztepe’yi sahasında konuk eden Yeni Malatyaspor, kritik mücadeleyi Benjamin Tetteh ve Adem Büyük’ün golleriyle 2-1 kazandı. Sumudica yönetiminde Adana Demirspor’un ardından Altay’ı da mağlup eden sarı siyahlılar, kötü gidişatı durdurarak, yükselişe geçti. Lig’de şu ana kadar oynadığı 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 6’da mağlubiyet yaşayan Malatya temsilcisi, toplamda 12 puan topladı. Lig’de henüz beraberliği bulunmayan sarı siyahlılar, oynadığı 10 karşılaşmada rakiplerinin ağlarını 11 kez havalandırırken, kalesinde ise 17 gol gördü.

KASIMPAŞA’YA KONUK OLACAK

Rumen teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde 2’de 2 yapan ve küme düşme hattından 13’üncü sıraya çıkan Yeni Malatyaspor, ligin 11.haftasında deplasmanda İstanbul ekibi Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor karşılaşması 30 Ekim Cumartesi günü 13.30’da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak. İki takım arasında geçen sezon Malatya’da oynanan karşılaşma 2-1 Yeni Malatyaspor’un üstünlüğüyle sonuçlanmış, İstanbul’da oynanan karşılaşma ise 0-0 eşitlikle sonuçlanmıştı.