Yeni Malatyaspor, Sivasspor’a da boyun eğdi

Ligde 3 haftadır yokuz!

Süper Ligin 6.haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor’a 1-0 mağlup oldu. Sarı siyahlılar, ligde 3 haftada hanesine puan yazdıramazken, bu karşılaşmalarda kalesinde 8 gol gördü. Sahasında oynadığı 4 karşılaşmada sadece 1 kez galip gelebilen Yeni Malatyaspor, 3 karşılaşmayı ise kaybetti.

FERDİ DURDU-ÖMER ALİ DELİBAŞ

Lig’de 5 haftada 6 puan toplayan Yeni Malatyaspor, sahasında Sivasspor’u konuk etti. Mücadeleye Sivasspor baskılı başlasa da Yeni Malatyaspor, 20.dakikada oyunu dengeledi ve üstünlüğü ele alarak, gol pozisyonlarına girdi. Adem Büyük ile net bir pozisyondan yararlanamayan sarı siyahlılar, soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısı hızlı başladı. İki takımda gol bulmak için varını yoğunu ortaya koyarken, 55.dakikada Adem Büyük’ün bir topu direkten döndü. 70.dakikada Faycal Fajr’in sağdan ortasında Dimitrios Goutas topu ağlara gönderdi ve Sivasspor, 1-0’lık üstünlüğü yakaladı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Erkan Özdamar, Süleyman Özay, Candaş Elbil, 4.hakem Yiğit Arslan, VAR Erkan Engin, AVAR Oğuzhan Uğurlu

Yeni Malatyaspor: 25.Ertaç Özbir, 5.Oussama Hadadi, 7.Mustafa Eskihellaç, 8.Aabid Rayane, 10.Adem Büyük, 11.İbrahim Didier Ndong, 13.Wallace Fortuna Dos Santos, 14.Stephen Patrick Mallan (Dk.75 Karim Hafes Ramadan Seifeldin), 16.Sadık Çiftpınar, 30.Benjamin Tetteh (Dk.69 Walter Binene Sabwa Bwalya), 44.Monuir Chouiar (Dk.83 Haqi Osman)

Yedekler: 99.Ahmet Eyüp Türkaslan, 3.Philip Gameli Awuku, 6.Rahman Buğra Çapıran, 17.Mert Örnek, 19.Haqi Osman, 20.Walter Binene Sabwa Bwalya, 26.Semih Kaya, 45.Karim Hafes Ramadan Seifeldin, 80.Muhammed Emin Sarıkaya, 90.Kubilay Kanatsızkuş

Teknik Sorumlu: İrfan Buz

Sivasspor: 25.Muammer Zülfikar Yıldırım, 3.UğurÇiftçi, 6.Dimitrios Goutas, 7.Max Alain Gradel, 8.Olarenwaju Ayobami Kayode (Dk.69 Mustapha Yatabare), 11.Jorge Felix Munoz Garcia (Dk.58 Fredrik Stensoe Ulvestad), 16.Pedro Henrique Konzen Medina Da Silva (Dk.89 Sefa Yılmaz), 37.Hakan Arslan, 76.Faycal Fajr 77.Ahmet Oğuz (Dk.58 Erdoğan Yeşilyurt), 88.Caner Osmanpaşa

Yedekler: 35.Ali Şaşal Vural, 9.Mustapha Yatabare, 10.Sefa Yılmaz, 14.Samba Camara, 17.Erdoğan Yeşilyurt, 20.Kerem Atakan Kesgin, 23.Fredrik Stensoe Ulvestad, 24.Okechukwu Godson Azubuike, 58.Ziya Erdal, 96.Mehmet Albayrak

Teknik Sorumlu: Rıza Çalımbay

Gol: Dk.70 Dimitrios Goutas (Sivasspor)

Sarı Kartlar: Dk.54 Ahmet Oğuz, Dk.57 Hakan Arslan, Dk.90 Faycal Fajr (Sivasspor), Dk.80 Sadık Çiftpınar, Dk.90 Mustafa Eskihellaç (Yeni Malatyaspor)

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