Yeni Malatyaspor şanssızlığını kırmak istiyor!

Spor Toto 1. Lig’de oynadığı son iki karşılaşmada istekli ve arzulu oyunu tabelaya yansıtmayı başaramayan Yeni Malatyaspor şanssızlığını Rizespor maçında kırmak istiyor. Adanaspor ve Eyüpspor karşısında istediği puanları alamayan sarı kırmızılılar kaybettiği puanları Rizespor karşısında telafi etmek istiyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

TFF 1. Lig’de sezona Bodrumspor yenilgisiyle başlayan Yeni Malatyaspor’da, Adanaspor ve Eyüpspor maçlarında kaçan puanların üzüntüsü yaşanıyor. Ligin ilk maçında Muğla ekibi önünde sergilenen futbolla taraftarına sezona hazır olmadığının mesajını veren sarı kırmızılılar, içerde Adanaspor ile oynanan karşılaşmada geriye düşmesine rağmen kazanma arzusuyla mücadele ederek skora denge getirmiş ve 1 puana razı olmuştu. Kafasındaki ideal ilk onbir kadrosu Adanaspor maçında büyük oradan netleşen teknik direktör Cihat Arslan, takımını son oynanan Eyüpspor karşısına Adanaspor’a karşı sahaya sürdüğü kadroyla başlatarak aradığı golü ilk dakikalarda buldu. Dinamik ve koşan gençlerden kurulu olan sarı kırmızılılar, rakibinin fizik üstünlüğü karşısında çaresiz kalınca skor avantajını koruyamayarak sahadan 3-2 mağlubiyetle ayrıldı.

BARIŞ’IN CEZASI BİTTİ

Tahtası kapalı bulunan ve transfer yapamayan Malatya ekibinde bazı oyuncular bireysel çaba ve yetenekleriyle öne çıksa da sarı kırmızılı takımın kadrosunun TFF 1. Lig’i kaldırması zor görünüyor. Buğra Çağıran, Ogün Özçiçek, Cengizhan Akgün ve Doğukan Emeksiz gibi isimler geride kalan üç haftada dikkat çeken isimler olurken, Süper Lig tecrübesi bulunan kaleci Abdulsamed hava ve yan toplarda kalede güven vermiyor. Sarı kırmızılılarda geçen sezon geçirdiği sakatlık yüzünden 1 yıl sahalardan uzak kalan Fatih Aydın, sakatlığının nüksetmesi yüzünden son iki maçın kadrosunda yer almadı. Malatya ekibinde savunma oyuncusu Barış Başdaş’ın 2 maçlık cezası Eyüpspor maçıyla biterken, tecrübeli oyuncunun Rizespor karşısında görev alması bekleniyor.

Yaşadığı puan kayıplarıyla ligin son sıralarına gerileyen Yeni Malatyaspor, Süper Lig’e aynı sezonda veda ettiği Rizespor karşısında şanssızlığını kırıp 3 puan özlemine son vermek için çıkacak. Zorlu maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri’nde sürdüren sarı kırmızılılarda lisansları çıkması beklenen Philip, Haqi ve Eric takımla antrenmanlarına devam ediyor. Ganalı oyunculardan gelecek güzel haberlerle kadro derinliğini genişletmek isteyen sarı kırmızılıların TFF ile görüşmelerinin sürdüğü bildirildi. Başkan Ahmet Yaman’ın son kez görüştüğü Karim Hafez’in durumu da belirsizliğini koruyor. Mısırlı oyuncunun geri dönüş için henüz olumlu ya da olumsuz yanıt vermediği belirtildi.