Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor’a bileniyor

Futbola verilen milli arada Gaziantep Futbol Kulübü ile oynadığı hazırlık maçında sahadan 1-1 berabere ayrılan Yeni Malatyaspor’da bir günlük iznin ardından Sakaryaspor maçı hazırlıkları kaldığı yerden devam ediyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü Sakaryaspor’a konuk olacak olan sarı kırmızılılarda hazırlıklar sürüyor. Milli arada kampa gitmek yerine teknik heyetin talebi doğrultusunda çalışmalarına Nurettin Soykan Tesisleri’nde devam eden Malatya ekibinde Gaziantep FK ile oynanan hazırlık maçı sonrası futbolculara verilen izin sona erdi. Nurettin Soykan Tesisleri’nde dün toplanan sarı kırmızılılarda teknik heyet zorlu Sakarya deplasmanına odaklanırken futbolcular TFF 1. Lig’in yeni ekibi karşısında galibiyete kilitlendi. Geride kalan 6 haftada galibiyeti bulunmayan ve ligin 18. sırasında bulunan Malatya ekibi 9 puanla 6. sırada zirve takibini sürdüren Sakaryaspor’u evinde yenmenin planı üzerinde duruyor.

Son galibiyetinin üzerinden yaklaşık 6 ay gibi uzun bir süre geçen Yeni Malatyaspor, kulüp tarihinin en uzun süreli galip gelememe dönemini yaşıyor. Son olarak geçtiğimiz sezon Süper Lig’de Adana Demirspor’u sahasında 1-0’lık skorla yenen sarı kırmızılılar 16 maçtır galip gelemiyor. TFF 1. Lig’de son iki maçtan beraberlikle ayrılan Malatya ekibi 6 haftada 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Yeni Malatyaspor, ilk hafta Bodrumspor’a 3-1 yenildi. 2. haftada Adanaspor ile 1-1 berabere kalan sarı kırmızılılar 3. haftada Eyüpsspor’a 3-2, 4. haftada Rizespor’a 4-0 mağlup oldu. Yeni Malatyaspor, 5. haftada Manisa FK ile 2-2, 6.haftada ise Altay ile golsüz berabere kaldı.