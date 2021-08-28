yeni malatyaspor sahasında gaziantep fk’yı ağırlıyor

Süper Lig’in 3.haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor… GOOLLLLL: Adem Büyük attı 1-0. GOOLLLL: Benjamin Tetteh attı 2-0.

İKİNCİ YARI OYNANIYOR

Yeni Malatyaspor-Gaziantep Futbol Kulübü: 2-0

Gol: Dk.45 Adem Büyük, Dk.68 Benjamin Tetteh (Yeni Malatyaspor)

Yeni Malatyaspor

Gaziantep Futbol Kulübü

Dakika 8: Gaziantep FK’da Sagal’ın sağ çapraz ceza sahası dışından şutunda top yan direkte patladı.

Dakika 13: Sagal’ın ara pasında Joao hareketlendi. Joao’dan önce Abdulsamed topa dokundu ve gole izin vermedi.

Dakika 22: Gaziantep Futbol Kulübü gole çok yaklaştı. Recep Niyaz’ın sağdan kullanılan korner atışında Djilobodji kafayı vurdu, top yan direğe çarparak, yeniden oyun alanına döndü.

Dakika 33: Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Rayane Aabid ceza sahası sol çaprazdan sert vurdu, top direği yalayarak, dışarı çıktı.

Dakika 40: Yeni Malatyaspor Adem Büyük ile etkili olmak istedi. Kaleci Günay kalesini terk etti, Adem Büyük boş kaleye göndermek istedi ancak başarılı olamadı.

Dakika 45 GOLLL: Rayane Aabid’in uzun pasında topla buluşan Adem Büyük, sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

İlk yarı 1-0 Yeni Malatyaspor’un üstünlüğüyle tamamlandı.

Dakika 47: Recep Niyaz’ın şutunda Abdulsamed Damlu parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

Dakika 53: Jefferson sert vurdu top, az farkla üstten auta çıktı.

Dakika 53: Tetteh’in soldan pasında Haddadi dokundu, kaleci Günay müdahale etti ve gole izin vermedi.

Dakika 55 MUTLAK GOL KAÇTI: Mustafa’nın sağdan pasında müsait pozisyondaki Mallan topa dokunamadı ve mutlak bir gol kaçmış oldu.

Dakika 57: Yeni Malatyaspor’da yeni transfer Ndong oyuna giriyor. Ndong, 11 numaralı formayla sahaya çıkıyor.

Dakika 58: Adem Büyük’ün ara pasında sağdan hareketlenen Benjamin Tetteh son çizgiye indi vurdu, top yan ağlarda kaldı.

Dakika 67: Tetteh istediği gibi vuramadı. Haddadi’nin pasında ceza sahasında topla buluşan Tetteh, istediği vuruşu yapamayınca tehlike büyümeden sonlandı.

Dakika 68 GOLLL: Adem Büyük’ün pasında topla buluşan Adem Büyük, kaleci Günay’ı şık bir çalımla geçti ve topu ağlara gönderdi: 2-0.

Dakika 78: ŞOK: Yeni Malatyaspor’da Benjamin Tetteh, topa hareketlenirken adalesini tuttu. Acı içerisinde yerde kalan Tetteh, sedyeyle oyun alanından çıkarıldı.