YENİ MALATYASPOR RİZE MAÇINA ODAKLANDI

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Süper Lig’de evinde Alanyaspor’a karşı 6-2’lık ağır bir yenilgi alan Yeni Malatyaspor’da bu karşılaşma sonrası verilen bir günlük izin sona erdi. Alanyaspor pazar günü oynanan maçın hemen ardından Antalya’ya dönerek hiç ara vermeden Adana Demirspor karşılaşması hazırlıklarına başlarken, küme düşme hattı içerisinde yer alan ve haftalardır galibiyet alamayan Malatya ekibi bir günlük istirahatin ardından Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı. Nurettin Soykan Tesisleri’nde dün saat 14.00’de yapılan antrenman 15.15’te sona erdi. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde toplanan futbolcular ısınma ve yenilenme çalışma gerçekleştirdi. Kaburgası kırılan ve tedavisi tamamlanan Mustafa Eskihellaç fizyoterapist eşliğinde çalışırken diğer tüm futbolcular antrenmanda yer aldı.

ÖNE GEÇTİĞİ MAÇLARI DA KAZANAMIYOR!

Dördüncü sezonunu geçirdiği Süper Lig’de 6 haftadır galibiyet alamayan sarı kırmızılılar, rakiplerinin kaybettiği haftada iki kez öne geçtiği karşılaşmadan puansız ayrılarak büyük bir avantajı tepti. Ligin 16 haftalık bölümünde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 yenilgisi bulunan Yeni Malatyaspor 14 puanla 18. sırada yer alıyor. Son galibiyetinin üzerinden yaklaşık iki aylık süre geçen sarı kırmızılı ekipte futbolcuların psikolojik öne geçilen karşılaşmalarda skor avantajını koruyamamanın sıkıntısı da yaşanıyor. Ligin 5. haftasında Karagümrük karşısında iki kez öne geçtikten sonra rakibine 3-2 kaybeden Yeni Malatyaspor son olarak yine aynı şekilde Alanyaspor’a karşı da skor avantajını kullanamadı.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü saat 13.30’da Çaykur Rizespor’un konuğu olacak. Sarı kırmızılılar, ligde evinde oynadığı son 4 maçta sahadan galip ayrılan Rizespor karşısında 6 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi planlıyor.