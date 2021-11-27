Yeni Malatyaspor revire döndü!

Süper Lig’in 14.haftasında 28 Kasım Pazar günü sahasında Galatasaray’ı konuk edecek olan Yeni Malatyaspor’un başı sakatlıklardan bir türlü kurtulamıyor. Benjamin Tetteh, Sadık Çiftpınar, Wallace, Rahman Buğra’nın ardından Rayane Aabid ve Mustafa Eskihellaç’ın sakatlar kervanına katıldı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Galatasaray maçı hazırlıklarını eksik bir kadroyla sürdüren Yeni Malatyaspor’da Rayane Aabid ve Mustafa Eskihellaç’ın Perşembe günü yapılan antrenmanda sakatlandıkları bildirildi. Nurettin Soykan Tesisleri’ndeki antrenmanda Galatasaray maçının provasını gerçekleştiren sarı kırmızılılarda çift kale maç esnasında orta saha oyuncusu Rayane Aabid sağ arka adalesinde yaşanan çekme hadisesiyle biran da kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlileri tarafından Aabid’e saha içerisinde yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu kulüp binasına alındı. Antrenman kaldığı yerden devam ederken ikinci bir sakatlık daha yaşandı. Sarı kırmızılı takımın sağ kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç girdiği bir pozisyonda yerde kaldı. Genç oyuncu sağlık görevlilerinin eşliğinde hemen hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde Mustafa’nın kaburgasında kırık tespit edildi.

Öte yandan ligde Pazar akşamı zorlu bir 90 dakikaya çıkacak olan Yeni Malatyaspor’da sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar ve Wallace takıma katılırken bu oyuncuların oynayıp oynamayacakları maç saatinde belli olacak. Başakşehir maçında sakatlanan Tetteh ve tedavileri devam eden Rahman Buğra ile kaleci Abdulsamed Galatasaray’a karşı formaya giyemeyecekler.