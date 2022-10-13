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Anasayfa / Spor / Yeni Malatyaspor PFDK’ya sevk edildi

Yeni Malatyaspor PFDK’ya sevk edildi

Yeni Malatyaspor PFDK’ya sevk edildi
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Yeni Malatyaspor PFDK’ya sevk edildi

MURAT İPEKTEN

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 1. Lig’in 8.haftasında Malatya Stadyumu’nda oynanan Yeni Malatyaspor-Erzurumspor maçında taraftarların “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Yeni Malatyaspor Kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Hukuk Müşavirliği’nce sevk gerekçesi olarak şu açıklamalara yer verildi:

YENİ MALATYASPOR Kulübü’nün 09.10.2022 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-ERZURUMSPOR FK Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

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