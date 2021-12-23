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YENİ MALATYASPOR NASIL KURTULUR?

Öncelikle İstanbul'daki iş adamlarına saygı duyuyorum. Adnan Çoban büyük bir fedakarlık yaptı. Helal olsun kulübe maddi manevi katkı sağlayacağından şüphem yok…

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YENİ MALATYASPOR NASIL KURTULUR?

Öncelikle İstanbul’daki iş adamlarına saygı duyuyorum.

Adnan Çoban büyük bir fedakarlık yaptı. Helal olsun kulübe maddi manevi katkı sağlayacağından şüphem yok…

Cengiz Günaydın’ın futbol bilgisi tartışılmaz. Hatta futbol camiasından ağırlığı saygınlığını her zaman takdir etmişimdir.

Ahmet Köse, önemli bir bürokrat ve saygınlığı olan bir isim kendisi ile bir iki kez görüştüm memleket sevdalısı bir isim..

Ama bu değerlere takımı bırakıp “ahanda kulüp sizin kontrolünüzde” demek de doğru değil, şehrin sahip çıkması gerekiyor.

Bu konuda en büyük görev Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a düşüyor.

Başkanım vallahi billahi uzağa gitmeyin bakın 2000 yılında yokluk içinde takımı şampiyon yapan Ahmet Yalınkılıç, MASKİ’de bir telefon etmeniz yeterli. Malatya’nın abisi Atilla Kantarcı hakem camiasının değeri Dursun Cumali Sucu sizin de yakından tanıdığınız MASKİ Eski Genel Müdürü Yasar Karatas efsane takımın şampiyon ekibinde yer alan Celal Perktaş, futbol camiasından Mahmut Cücemen, Aziz Yiğit bu değerler ile bir yönetim oluşturup yola devam edin.

Bu takım düşse bile en azından vicdanımız sızlamaz.

Adil Gevrek bırakmak zorunda bu takım şehrin takımı bir kaç kişinin kontrolünde har vurup harman savrulan bir takım olmamalı…

En güzeli böyle inanıyorum ki yukarı da isimlerini zikrettiğim değerlerimiz kulübün 1 kuruşuna bile tenezzül etmezler. Aksine gece gündüz koştururlar. Çünkü bu değerleri yakından tanıyorum hatta bütün Malatya tanıyor.

Vakit varken böyle bir karar alırsanız mükemmel olur başkanım.

Bana göre tek kurtuluş reçetesi aynen bu şekilde,

Ben inanıyorum ki; bu oluşuma İstanbul’dan Adnan Çoban, Cengiz Günaydın, Ahmet Köse ve bir çok iş adamı önemli katkı sağlayacaktır.

Büyükşehir Belediyemizin himayesinde olan bir takıma en iyi hoca eni iyi topçu severek hatta koşarak gelir.

En güzeli bu başkanım.

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