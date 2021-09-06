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Anasayfa / Spor / Yeni Malatyaspor Mounir’i Kiraladı!

Yeni Malatyaspor Mounir’i Kiraladı!

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor Fransa 2. Lig ekibi Dijon'un formasını giyen 22 yaşındaki kanat Mounir Chouiar ile anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılılar genç oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

yeni malatyaspor mounir’i kiraladı!
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Transfer sezonunun sona ermesine sayılı günler kala kadrosunu güçlendirmek isteyen Yeni Malatyaspor’da yönetim her iki kanat bölgesinde oynayabilen genç bir ismi kadrosuna kattı. Dün okuyucularımızla paylaştığımız transfer haberini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Sarı kırmızılılar Fransa 2. Lig ekibi Dijon’un formasını giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Mounir Chouiar’ı 1 yıllığına kiralık olarak transfer etti. Her iki ayağını etkili kullanabilen genç oyuncu kariyerinde 99 karşılaşmaya çıkarken, 13 gol attı, 5 de asist yaptı. Fransız ekibi RC Lens takımının alt yapısından yetişen Mounir Chouiar, Fransa Milli U16, U18, U19, U20 ve U21 takımlarında da forma giyindi. Transfermakt sitesinde piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösterilen genç oyuncu geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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