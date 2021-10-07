yeni malatyaspor marius sumudica ile anlaştı

Rumen teknik ile prensip anlaşmasına varan sarı siyahlı yönetim, tecrübeli teknik adama imza attırmak için detayları görüşüyor.

Türkiye’de daha önce Kayserispor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Rizespor’u çalıştıran Rumen teknik direktör Marius Sumudica, yeniden Süper Lig’e dönmeye hazırlanıyor. Lig’de üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor Kulübü, Sumudica ile prensipte anlaşma sağladı. Sarı siyahlı takımla anlaşma sağlayan Rumen teknik adam, İstanbul’a gelerek, kulüp başkanı Adil Gevrek ile bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmenin ardından Marius Sumudica’nın imza atması bekleniyor.

Kariyerinde daha Rapid Bukarest, Kavala, Astra Poliesti, Brasov, Vaslui, Cluj, Al-Shaab, Astra Giurgiu, Kayserispor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Rizespor’u çalıştıran Marius Sumudica, son olarak Rizespor’dan ayrıldıktan sonra CFR Cluj’un başına geçmişti. 28 Ağustos’ta Cluj’un başından ayrılan Rumen teknik adam, Türkiye’de Kayserispor’un başında 39, Gaziantep Futbol Kulübü’nün başında 51, Rizespor’un başında ise 7 karşılaşmaya çıktı.

EŞİNDEN PARA İSTEMİŞTİ

Gaziantep Futbol Kulübü’nün başında 1,55, Kayserispor’un başında ise 1,62’lik puan ortalaması yakalayan Sumudica, sempatik tavırlarıyla dikkat çekiyor. 50 yaşındaki Rumen teknik adam, Gaziantep Futbol Kulübü’nün başında görev yaparken, kulübe destekte bulunmak adına eşinden para isteyeceğini ifade etmiş, bu açıklaması eleştiri almıştı.

Sumudica, sonrasında “Söz konusu ifadelerim içerisinde eşimi arayıp para göndermesini isteyeceğim çok konuşuldu, tartışmalara yol açtı. Taraftarımızı ve tüm sevenlerimizi bu durum üzdü. Ancak Gaziantep halkının bunun ülkem Romanya’da yaygın olarak kullanılan bir şakadan başka bir şey olmadığını da anlamasını umut ediyorum. Ayrıca bu anlamda, oyunculara ödediğim primlerin kulübün kasasına daha iyi yönlendirilmesinin daha iyi olacağı söylendiğinde, bunun da bana karşı bir şaka olduğunu hemen anladım. Aslında burada, iki farklı şaka olduğunu görüyoruz. Kulüple olan ilişkimle ilgili sıkı bir şekilde futbolla ilgili konulara dönersek, benim resmi duruşum şu şekildedir; mevcut sözleşmemi tamamlamak istediğim 4 ayım var ve sözleşme görüşmelerine de açığım” açıklamasını yapmış ancak kulüple arasındaki sözleşme feshedilmişti.

“YAZ AYLARINDA GÖREVE GELSEYDİM”

Rumen teknik adam daha önce bir haber sitesine verdiği röportajda şu ifadelere yer vermişti: “Şu anda benim önceliğim, Türkiye’ye geri dönmek. Daha önce de söylediğim gibi para benim asıl amacım değil, performans, sonuçlar ve yönettiğim kulüpte rahatlıkla çalışmak önceliğim. Gaziantep ve Kayseri’de iyi sonuçlar aldım. İki takımı da yaz aylarında aldım ve felseme uygun oyuncuları transfer ettim. Rize’de bu olmadı ancak Rize’de de yaz aylarında göreve gelseydim rahatlıkla ilk 10 içinde sezonu bitirirdik”

ÖMER ALİ DELİBAŞ