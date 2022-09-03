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Anasayfa / Spor / Yeni Malatyaspor maçından dolayı Eyüpspor’a ceza

Yeni Malatyaspor maçından dolayı Eyüpspor’a ceza

Yeni Malatyaspor maçından dolayı Eyüpspor’a ceza
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MEHMET KIROĞLAN

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Eyüpspor-Yeni Malatyaspor maçında ev sahibi takım taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle BATI TRİBÜNÜ C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilerek bir sonraki iç saha maçında müsabakaya girişlerinin engellediğini açıkladı.

Kurul ayrıca, aynı müsabakada Eyüpspor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 20.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına ve protokol tribünü koltuklarının uygun şekilde numaralandırılmaması ve misafir takım taraftarlarına büfe imkanı sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

 

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