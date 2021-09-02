yeni malatyaspor listede sondan birinci!

Ligde oynadığı üç maçın ikisini kazanarak milli araya 7. basamakta giren Yeni Malatyaspor, Gaziantep ile oynadığı maçta kaydettiği toplam yüzde 13 koşu oranıyla listede 19. basamakta yer aldı.

Yeni Malatyaspor, beşinci sezonunu geçirdiği Süper Lig’de geride kalan 3 haftada aldığı 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 7. basamağa yerleşti. Ligin ilk haftasında hazır olmayan bir takım görüntüsü sergileyen sarı kırmızılılar Göztepe ve Gaziantep maçlarında oyun sistemi daha oturmuş bir görüntü verdi. Kalesindeki 5 golün tamamını ilk hafta Trabzonspor mağlubiyetiyle alan Yeni Malatyaspor, son iki maçta kalesini gole kapatarak averajını da düzeltmeyi başardı. Malatya ekibi yediği 5 gole 4 golle karşılık verdi. Ganalı oyuncu Benjamin Tetteh ve takım kaptanı Adem Büyük’ün ikişer gol kaydettiği Doğun Anadolu temsilcisinde Rayane Aabid’in 2, Mustafa Eskihellaç ve Adem Büyük’ün birer asisti bulunuyor. Yayıncı kuruluş tarafından açıklanan 3.hafta kat edilen mesafeler istatistiğine göre Yeni Malatyaspor, Gaziantep Futbol Kulübüyle oynadığı maçta yüzde 13 koşu oranıyla listede 19. sırada yer aldı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ