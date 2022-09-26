Yeni Malatyaspor listede son sıralarda

Transfer tahtası 2024 yılına kadar kapalı bulunan Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig’de bu sezon kadro piyasa değeri en düşük 17. takım olarak yerini aldı.

MURAT İPEKTEN

Kadroda bulunan oyuncuların güncel piyasa değerleri üzerinden yapılan hesaplamalara göre Eyüpspor 14 milyon 280 bin euro kadro değeri ile Spor Toto 1. Lig’in en değerli kadrosuna sahip takımı oldu. Eyüpspor’u sırasıyla Samsunspor (13 milyon 280 bin euro), Göztepe (12 milyon 600 bin euro), Çaykur Rizespor (9 milyon 850 bin euro), Bandırmaspor (9 milyon 80 bin euro), Adanaspor (7 milyon 160 bin euro), Manisa FK (7 milyon 130 bin euro), Pendikspor (6 milyon 910 bin euro), Sakaryaspor (5 milyon 980 bin euro), Boluspor (5 milyon 730 bin euro), Tuzlaspor (5 milyon 280 bin euro), Altınordu FK (4 milyon 900 bin euro), Ankara Keçiörengücü (4 milyon 850 bin euro), Bodrumspor (4 milyon720 bin euro), Gençlerbirliği (4 milyon 580 bin euro), Erzurumspor FK (4 milyon 540 bin euro), Yeni Malatyaspor (4 milyon 280 bin euro), Denizlispor (4 milyon 30 bin euro) ve Altay (3 milyon 490 bin euro) şeklinde sıralandı.