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Yeni Malatyaspor Kupada Akhisarspor ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi tamamlandı. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekiminde Yeni Malatyaspor Akhisarspor ile eşleşti.

yeni malatyaspor kupada akhisarspor ile eşleşti.
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi tamamlandı. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan kura çekiminde Yeni Malatyaspor Akhisarspor ile eşleşti. Sarı kırmızılılar  kupadaki ilk maçını Malatya’da Akhisarspor ile 30 Kasım, 1-2 Aralık tarihlerinde oynayacak.

4. Eleme Turu’nda Spor Toto Süper Lig’den Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor A.Ş., Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş., Göztepe A.Ş., İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa A.Ş., Medipol Başakşehir FK, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Vavacars Fatih Karagümrük, ZTK 3. Eleme Turu Kura çekimi sonucu bay geçen GZT Giresunspor ve ZTK 3. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakaları; 30 Kasım, 1-2 Aralık tarihlerinde yapılacak.

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