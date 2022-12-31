Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktör Yılmaz Vural’la anlaşma sağladı

18,7107$% -0.02
20,0534€% 0.2
1.096,16%0,45
1.798,00%0,50
7.196,00%0,54
310352฿%0.31245
Sarı kırmızılı kulüp yönetimi, Hasan Özer’den sonra boşalan teknik adamlık koltuğuna sezon sonuna kadar Yılmaz Vural‘ı getirdi.
Sosyal medya hesabından yapılan açılamaya göre;
”Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Yılmaz Vural ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.”
✍️ Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır.
Teknik Direktörümüz Yılmaz Vural ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.#YineYeniden pic.twitter.com/Dq19mKd4QW
— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) December 31, 2022
”Sağlık Turizminin Alt Yapısı Turgut Özal Tıp Merkezi”
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.