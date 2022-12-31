DOLAR

18,7107$% -0.02

EURO

20,0534% 0.2

GRAM ALTIN

1.096,16%0,45

ÇEYREK ALTIN

1.798,00%0,50

TAM ALTIN

7.196,00%0,54

BİTCOİN

310352฿%0.31245

İmsak Vakti a 06:09
Malatya AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Gündem / Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktör Yılmaz Vural’la anlaşma sağladı

Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktör Yılmaz Vural’la anlaşma sağladı

Yılmaz Vural, Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü oldu.

Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktör Yılmaz Vural’la anlaşma sağladı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Sarı kırmızılı kulüp yönetimi, Hasan Özer’den sonra boşalan teknik adamlık koltuğuna sezon sonuna kadar Yılmaz Vural‘ı getirdi.

Sosyal medya hesabından yapılan açılamaya göre;

”Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Yılmaz Vural ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.”

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

”Sağlık Turizminin Alt Yapısı Turgut Özal Tıp Merkezi”

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.