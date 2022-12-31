Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktör Yılmaz Vural’la anlaşma sağladı

Sarı kırmızılı kulüp yönetimi, Hasan Özer’den sonra boşalan teknik adamlık koltuğuna sezon sonuna kadar Yılmaz Vural‘ı getirdi.

Sosyal medya hesabından yapılan açılamaya göre;

”Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Yılmaz Vural ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.”