Yeni Malatyaspor Kripto Borsasında

Yeni Malatyaspor Kulübü kendi kripto parasını çıkarmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda taraftar tokenlerinin ön satışa sunulacağını belirtilmişti. Ön satışın 29 Kasım-9 Aralık arasında ilk seçenek; 1,44 TL (12 ay bekleme süreli), ikinci seçenek 4,44 (bekleme süresiz) olarak duyuruldu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, kripto para borsası Bitexen Teknoloji A.Ş ile bir teknoloji iş birliği anlaşması yaparak kripto para borsasına girmeye hazırlanıyor. Yapılacak anlaşmayla Malatyalıları ve sarı kırmızılı taraftarları kripto parayla tanıştırmayı amaçlayan sarı kırmızılı yönetim, taraftar tokenlerinin satışıyla kulübe ek bir finansal kaynak sağlamayı planlıyor.

13 milyon ön satış arzının gerçekleşeceğini duyurulan açıklamada maksimum arz bedelinin ise 44 milyon olacağı belirtildi. Ön satış için planlanan satışlar ilk seçenek; 1,44 TL 12 ay bekleme süreli, ikinci seçenek 4,44 bekleme süresiz olarak paylaşıldı.

Bitexen tarafından yapılan açıklamada; “Yeni Malatyaspor Kulübü her gol attığında 440 Token, dahil olduğu lig içerisinde ilk dört sıralamasında ligi tamamlaması halinde 20.000 Token, dahil olduğu ligin şampiyonu olması halinde 1.000.000 ve özel kupa turnuvalarında şampiyon olması halinde 50.000 Token piyasalardan satın alınıp yok edilecektir. Yeni Malatyaspor Token mobil uygulaması içerisinde elde edilen gelirlerin %20’si ve NFT gelirlerinin %5’i ise YMS Token yakımı için piyasadan geri alım için kullanılacak ve yakılacaktır” denildi. YMS Token, “Yeni Malatyaspor Token” mobil uygulaması üzerinden kullanılabilecektir. Uygulama üzerinde kullanıcılar YMS Token ile oy verebilecek, açık artırmalara katılabilecek ve özel etkinliklerden hızlıca haberdar olabilecektir.