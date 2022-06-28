Yeni Malatyaspor kayyuma mı gidiyor?

Süper Lig’e veda eden Yeni Malatyaspor Kulübü yönetimine kayyum atamasının yapılması bekleniyor. Borç batağında bulunan sarı kırmızılı kulübe Adil Gevrek’in zorlamasıyla başkan seçilen Aziz Ayboğa’nın ‘uydurmasyon’ olduğu anlaşılan yönetim listesindeki isimlerden destek bulamadığı ve istifa ederek Yeni Malatyaspor’un kayyuma devir olmasının önünü açacağı öne sürüldü.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Geçtiğimiz hafta sonu Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda tiyatro olduğu şeklinde yorumlanan Yeni Malatyaspor Olağan Genel Kurulu’nda yapılan oylamayla başkan seçilen Aziz Ayboğa önceki akşam yönetim listesindeki isimlerle İstanbul’da bir araya geldi. Adil Gevrek’in bilgisi dahilinde olduğu iddia edilen toplantıda bazı yöneticilerle ilk kez karşılaşan Aziz Ayboğa’nın, başkan seçildiğinin duyulmasıyla ailesi ve yakın çevresinden büyük baskı gördüğü iddia edildi. Yeni Malatyaspor 2. Lig’deyken futbol şube sorumlusu olarak görev aldığı dönemde Adil Gevrek’in Aziz Ayboğa’ya yeterince ilgi göstermediğini düşünen aile büyüklerinin, ekonomisi çöken sarı kırmızılı kulübün başına geçen Ayboğa’nın ağır yükün altında yıpranmasından endişe duyduğu da konuşuluyor. Benjamin Tetteh ile bazı oyuncuların serbest kalmaması için acil şekilde ödenmesi gereken yaklaşık 1 milyon avroyu yatırmak için kaynak arayışa giren Ayboğa’nın İstanbul’daki toplantıda yöneticilerden masaya para koymalarını istediği ancak beklediği desteği bulamadığı ifade edildi. Bu durum karşısında çaresiz kalan Aziz Ayboğa’nın, kulübü Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teslim etmek için Gürkan’la görüştüğü öğrenildi. 30 Haziran’da başlayacak olan hazırlıklar öncesi akıbetinin ne olacağı merakla beklenen sarı kırmızılı kulübün kayyuma devir olup olmayacağı önümüzdeki birkaç gün içinde netlik kazacak.