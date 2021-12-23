yeni malatyaspor – kayserispor canlı izle | malatyaspor – kayserispor bein sports hd 1 canlı yayın izle linki

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Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanan maç, 23 Aralık 2021 Perşembe günü Yeni Malatya Stadyumu’nda saat 17.00’da başladı.
Zorlu maçı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Şansalan’ın yardımcılıklarını ise Kamil Çetin ve Candaş Erbil yapıyor.
YENİ MALATYASPOR – KAYSERİSPOR CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanan maç BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Yeşilyurt Belediyespor’un Maç Takvimi Netleşti
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