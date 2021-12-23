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Yeni Malatyaspor – Kayserispor canlı izle | Malatyaspor – Kayserispor BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geliyor.

yeni malatyaspor – kayserispor canlı izle | malatyaspor – kayserispor bein sports hd 1 canlı yayın izle linki
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YENİ MALATYASPOR – KAYSERİSPOR CANLI İZLE 

Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor  ile Yukatel Kayserispor   arasında oynanan maç, 23 Aralık 2021 Perşembe günü Yeni Malatya Stadyumu’nda saat 17.00’da başladı.

Zorlu maçı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Şansalan’ın yardımcılıklarını ise Kamil Çetin ve Candaş Erbil yapıyor.

YENİ MALATYASPOR – KAYSERİSPOR CANLI İZLE 

MALATYASPOR – KAYSERİSPOR BEIN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor  ile Yukatel Kayserispor  arasında oynanan maç BeIN Sports HD 1  kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

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