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Yeni Malatyaspor Kan kaybediyor!

Kimseye hesap vermeyen yönetim anlayışı, şehirden kopuk, taraftarla takım arasına duvar ören başkan ve yönetim kurulunun idare ettiği Yeni Malatyaspor Kulübü kan kaybetmeye devam ediyor. Son iki sezonda tüm yaşam fonksiyonlarını pamuk ipliğine bağlı halde sürdüren sarı kırmızılılar, Süper Lig’de bu sezonda averaj takımı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

yeni malatyaspor kan kaybediyor!
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Süper Ligin 12.haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Başakşehir’e 3-1 yenilerek ligdeki 8. mağlubiyetini aldı. 11.haftada deplasmanda Kasımpaşa’ya 2-0 kaybeden ve bu mağlubiyeti Başakşehir karşısında telafi etmek isteyen sarı kırmızılılar, 39.dakikada Tolga Ciğerci’nin golüyle 1-0 geriye düştü ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da pek varlık gösteremeyen Yeni Malatyaspor, 59.dakikada Edin Visca’nın mükemmel golüne engel olamadı ve skor 2-0’a geldi. İkinci golden sonra oyun disiplininden kopan sarı kırmızılılar, savunmada bir anlık konsantrasyon eksikliği sonrası kalesinde 3. golü gördü.

Yeni Malatyaspor’da son dakikalarda oyuna giren Kubilay Kanatsızkuş, kaleci Volkan Babacan’ın hatası sonrası topu ağlara gönderdi ve farkı 2’ye düşürdü. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 3-1 Başakşehir’in üstünlüğüyle sonuçlandı. Başakşehir karşısında iyi bir görüntü ortaya koyamayan ve gol yollarında etkisiz kalan Yeni Malatyaspor’da Benjamin Tetteh’in sakatlanarak oyundan çıkması moralleri iyice bozdu.

Karşılaşma sonrası taraftarlar kaptan Adem Büyük’ten takımı tribünlere getirmesi için tezahüratta bulundu. Taraftarlar, futbolculara alınan mağlubiyet sonrası moral vermeye çalışsa da oyuncular soyunma odasına başları öne eğik şekilde girdi. Müsabakayı kazanan Başakşehir takımı ise bitiş düdüğünün ardından galibiyeti yedek kulübesinde bulunan kulüp çalışanlarıyla birlikte toplu fotoğraf çektirerek kutladılar.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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