Yeni Malatyaspor kampa gitmeyebilir!

TFF 1. Lig’de yer almaya hazırlanan Yeni Malatyaspor’u zor günler kapıda bekliyor. Yeni yönetimin istifası sonrası tüm planların değiştiği kulübü ayakta tutmaya çalışan teknik direktör Cihat Arslan, “Kampa gidebileceğimizi düşünmüyorum. 10 Temmuz’da kongre var ama bir terslik olmazsa 17 Temmuz’da neticelenebilir. Bir kayyum durumu da var. Şu anda kamp zor görünüyor” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Sarı kırmızılı kulübün teknik patronu Cihat Arslan, Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’nde kulüpteki son gelişmeler hakkında değerlendirmede bulundu. Arslan, gecikmelide olsa yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını ifade etti.

Kurban Bayramı’na kadar çalışmaları Malatya’da sürdüreceklerini belirten Cihat Arslan, “Daha önce 21’inde genç oyuncularla çalışmalara başlayacaktık, 27’sinde de toplanıp çalışacaktık. Kongre sürecinden dolayı biraz geç başladık. Şu an iyi, şükürler olsun oyuncular geldi. Birkaç oyuncu haricinde genç ve kiralıktan dönen oyuncularımızla buluştuk. Geçen seneden Mustafa, Samed, Mert Miraç ve Atakan var. Onlarla beraber başlamış bulunuyoruz” sözlerine yer verdi.

“KAYYUM DURUMU DA VAR”

Olağanüstü kongre kararı sonrası daha önce planlanan sezon başı kamp programıyla ilgili değişikliğe gidildiğini aktaran tecrübeli teknik adam “Bir planımız vardı. 10 Temmuz gibi Bolu’da toplanacaktık. Biz giderken o şekilde plan yapılmıştı. Sağ olsun Genel Müdürümüz Selçuk Günaydın ile de bunlar paylaşıldı. Ancak sonrasında bir yönetim değişikliği oldu. Yeni seçilen yönetim istifa etti, şimdi yeniden kongre kararı alındı. Burada bir boşluk oluştu. Kampa gidebileceğimizi düşünmüyorum. 10 Temmuz’da kongre var ama bir terslik olmazsa 17 Temmuz’da neticelenebilir. Bir kayyum durumu da var. Şu anda kamp zor görünüyor” şeklinde konuştu.

“BİZİM DE DURUMUMUZ BELİRSİZ”

Malatya Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir görüşme isteklerinin olduğunu dile getiren Arslan, “Şehrin üst düzey yöneticileri ile neler olabilir, neler yapılamaz bununla ilgili bir görüşme gerçekleştirmek istiyoruz. Tabii bu görüşmeden sonra bir şeyler netlik kazanabilir. Çalışmalara başladık ama bizimde durumumuz belli değil. Teknik direktör olarak direniyoruz, ayakta durmaya çalışıyoruz. Camiayı bütünleştirmeye çalışıyoruz ama bundan önceki kongredeki tek aday benimle anlaşmayacağını söylemişti ki benim mukavelem vardı. Bizim de durumumuz belirsiz ama sporcu ahlakı gereği görevimizi yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“BİZE ÜMİT VERMİYOR”

Yeni Malatyaspor’daki çöküşü engellemeye çalıştıklarını ifade eden Cihat Arslan, “Sosyal medyada ‘dik durmaya, çalışmaya devam’ imajı vermeye çalışıyorum. Gerçekten de öyle olması lazım. Transfer tahtası açılmasın istiyorum. Transfer tahtası açılmasa da şampiyonluğa oynayabiliriz. Mustafa ve Tetteh’i de satsak şampiyonluğa oynayabiliriz. Karim, Campi, Dicko, Kenan, Barış ve Buğra geri gelirse, elimizde Abdulsamed, Philip, Jospin var. Kiralıktan gelen iyi oyuncularımızla, altyapıdan Malatya’mızın öz değerleri var. 1.Lig’de mücadele edebilecek bir kadromuz bulunuyor. Oyuncu olarak ümitsiz bir tablomuz yok. Yönetimsel, sahiplenilme anlamında ümitsiz bir tablo var. Bunu kamuoyunun bilmesi lazım, buradaki çocuklar bize ümit veriyor. Ama şu an için Malatya’nın içi bize ümit vermiyor” diye konuştu.